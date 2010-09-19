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Cellestia Biotech привлекла ₣8 млн для производства противораковых препаратов

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Cellestia Biotech привлекла ₣8 млн для производства противораковых препаратов


Частная биофармацевтическая компания Cellestia Biotech из швейцарского города Базель, основным направлением деятельности которой является создание противораковых препаратов, привлекла инвестиции в размере 8 миллионов швейцарских франков.

Общий объем финансирования включает в себя ₣0,5 млн. первого инвестиционного раунда, ₣2,3 млн. второго (который проводился на протяжении 2016 года) и только что полученные ₣5,2 млн. в третьем раунде инвестиций.

Текущее финансирование возглавил венчурный фонд PPF Group и несколько частных инвесторов. По условиям данной сделки представитель венчурного фонда PPF Group войдет в состав совета директоров компании Cellestia Biotech.

Компания планирует использовать полученные средства для дальнейшего продвижения своего главного продукта CB-103, и намерена вскоре провести первую фазу клинических испытаний своего препарата на человеке. Сейчас ведется активная подготовка к запуску программы клинических испытаний, которые пройдут уже в текущем году.


Основанная в 2014 году в качестве отдельного проекта Федеральной политехнической школы Лозанны и возглавляемая генеральным директором Майклом Бауэром, Cellestia Biotech разработала CB-103 – инновационный уникальный препарат-ингибитор для лечения различных форм лейкемии, лимфомы и больших размеров опухолей.

Данный препарат успешно прошел стадию доклинических исследований и продемонстрировал свою эффективность в пробирках и в естественных условиях при испытании на различных животных, а также показал высокую результативность при тестировании на лейкозных бластах, которые были взяты с крови больных лейкемией детей. Доклинические исследования данного препарата показали его превосходную эффективность и соответствие всем современным медицинским требованиям.

Отдельно стоит отметить, что компания получила международную эксклюзивную лицензию на право интеллектуальной собственности для своего уникального продукта CB-103 и связанных с ним различных модификаций медицинских препаратов, что должно способствовать их быстрому дальнейшему развитию и коммерциализации.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/01/celle...financing.html

https://text.ru/antiplagiat/588b99eb9084c
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