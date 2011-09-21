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500% в месяц на криптовалюте, эксперимент
Всем привет друзья.
Я решил провести эксперимент. Целью этого эксперимента является доказательство того, что криптовалюты - это самый лучший, и прибыльный инструмент для инвестирования. А также доказать что биткоин НЕ является самой выгодной криптой.
Сегодня я вложил некую сумму денег в одну криптовалюту, которая мне показалась самой перспективной как минимум на ближайших пару месяцев.
По моим прогнозам эта криптовалюта в ближайший месяц должна вырасти на 500%-1000%.
Сегодня, 27 января курс этой крипты 300 сатош за штуку, и я рассчитываю, что через месяц она будет стоять около 1500-3000 сатош за штуку. Через месяц можно будет посмотреть всю статистку, сколько она стояла на момент покупки (сегодня), и как менялась ее цена.
Я пока не буду говорить название, но чтобы не думали, что я типа ни куда не вложил, а потом просто посмотрю графики а назову самую успешную крипту - дам некое обозначение:
В названии этой валюты присутствуют буквы I E R. Это не аббревиатура, и не сокращение, просто эти буквы есть в названии.