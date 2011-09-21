Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,527 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

500% в месяц на криптовалюте, эксперимент

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:29
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 2,117
Благодарностей: 193
КП: 0.078
500% в месяц на криптовалюте, эксперимент
Всем привет друзья.
Я решил провести эксперимент. Целью этого эксперимента является доказательство того, что криптовалюты - это самый лучший, и прибыльный инструмент для инвестирования. А также доказать что биткоин НЕ является самой выгодной криптой.
Сегодня я вложил некую сумму денег в одну криптовалюту, которая мне показалась самой перспективной как минимум на ближайших пару месяцев.
По моим прогнозам эта криптовалюта в ближайший месяц должна вырасти на 500%-1000%.
Сегодня, 27 января курс этой крипты 300 сатош за штуку, и я рассчитываю, что через месяц она будет стоять около 1500-3000 сатош за штуку. Через месяц можно будет посмотреть всю статистку, сколько она стояла на момент покупки (сегодня), и как менялась ее цена.
Я пока не буду говорить название, но чтобы не думали, что я типа ни куда не вложил, а потом просто посмотрю графики а назову самую успешную крипту - дам некое обозначение:
В названии этой валюты присутствуют буквы I E R. Это не аббревиатура, и не сокращение, просто эти буквы есть в названии.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Invention на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эксперимент! Попытаюсь удвоить 100у.е. за 1 месяц на бесплатных спортивных прогнозах. Роман Зборовский Прогнозы от пользователей 1 30.04.2015 16:42
Стихи о криптовалюте! kurator48 Юмор 14 13.04.2014 20:08
Эксперимент: вывод сайта из под АГС менее чем за месяц! iRemaker Дайджест блогосферы 7 21.09.2011 20:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Unknown
Продолжение Глухаря
От Unknown в разделе «Кино/Музыка»
Аватар ~XG~
Конкурс "Приведи друга" (спонсор: superzarabotki.com)
От ~XG~ в разделе «Конкурсы для HYIP инвесторов»
Аватара нет
Акции Fiat упали на 18% на подозрениях о занижении выбросов
От назаревич в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mysilver
Покупка обратных ссылок
От mysilver в разделе «Линкостроение»
Аватар bizneser
Стали известные финансовые активы Ethereum Foundation на начало 2017 года
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Clic
Секретарша из Воронежа получила в наследство от американского банкира 1 миллион долл.
От Clic в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube