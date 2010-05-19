Совокупные активы банков Московского региона в ноябре выросли на 1,7%

На 1 декабря 2016 года в Московском регионе действовало 330 кредитных организаций.
Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в ноябре 2016 года выросли на 1,7%, до 49 742 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
На фоне ослабления курса рубля к основным иностранным валютам уменьшилась как доля рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 69,8% до 69,4%), так и удельный вес рублевых активов (с 68% до 67,4%).
В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов снизился на 0,1 п.п. (9,2%), доля обязательств кредитных организаций выросла (с 82,6% до 82,8%), а доля резервов на возможные потери в совокупных пассивах уменьшилась (с 8,1% до 8%).
На 1 декабря 2016 года в Московском регионе действовало 330 кредитных организаций (с учетом ПАО Сбербанк), в том числе 323 в Москве и 7 в Московской области (на 1 ноября 2016 года – 335 кредитных организаций, в том числе 327 в Москве и 8 в Московской области).