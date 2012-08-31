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ЦБ выявил признаки вывода активов из банка «Развитие» на 4 млрд руб.

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Старый Вчера, 23:19
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ЦБ выявил признаки вывода активов из банка «Развитие» на 4 млрд руб.
Временная администрация обнаружила признаки вывода активов из банка "Развитие" путем кредитования технических заемщиков, а также заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму около 4 миллиардов рублей, сообщает Банк России.


Банк России с 10 октября отозвал у банка "Развитие" лицензию. По данным ЦБ, банк не исполнял требования банковского законодательства и нормативных актов регулятора, проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом регулятор указывал, что достаточность собственных средств кредитной организации снизилась до критических значений, а ее руководители и собственники не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Временная администрация по управлению КБ "Развитие"... в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка признаки вывода активов посредством кредитования технических заемщиков, а также заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму порядка 4 миллиарда рублей, - говорится в сообщении.

Кроме того, временная администрация установила факт вывода из банка в преддверии отзыва у него лицензии ликвидного обеспечения по кредитным договорам на сумму более 2,8 миллиарда рублей. При этом стоимость активов банка оценивается на уровне 2,7 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами, превышающей 5,5 миллиарда рублей, в том числе перед физическими лицами в размере более 4,3 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка оценивается на уровне 2,8 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии 30 ноября 2016 года принял решение о признании кредитной организации банкротом. Кроме того, информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в Генпрокуратуру РФ, МВД и СКР.

По данным БИР Аналитик, на 1 сентября банк занимал 234 место в банковской системе РФ с активами 9,5 млрд рублей, собственные средства составляли 1,3 млрд рублей, средства населения - 5,2 млрд рублей.
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