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Новые версии Firefox и Chrome будут оповещать о небезопасном подключении

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Новые версии Firefox и Chrome будут оповещать о небезопасном подключении

Google и Mozilla предпринимают новые шаги для защиты пользовательских данных. Теперь Chrome 56 и Firefox 51 будут предупреждать пользователей, когда они пытаются передать приватную информацию через незащищённое HTTP-соединение вместо протокола HTTPS. Эти уведомления о безопасности уже появлялись в бета-версиях браузеров, но их интеграция со стабильными сборками добавит новую опцию для значительно большего числа пользователей.


В Firefox предупреждение будет выглядеть как перечёркнутый красной чертой замок, нажав на который пользователи узнают, что логины и пароли с этих сайтов могут быть скомпрометированы. Ранее Firefox просто отображал зелёный замок на сайтах с HTTPS.


В Chrome 56, который выйдет в течение ближайших нескольких дней, предупреждение заявляет не только о потенциальной краже логинов и паролей, но и об "угоне" данных кредитных карт. Как и Firefox, Chrome ранее не отображал ничего на HTTP-сайтах, показывая соответствующую иконку только на HTTPS-соединениях. По словам разработчиков Chrome, пользователи ранее просто не замечали этого. В будущих версиях браузера от Google появятся отметки о HTTP в режиме инкогнито, а сама иконка поменяется на красный треугольник.

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