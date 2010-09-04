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Число жертв платежного мошенничества удвоилось

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Число жертв платежного мошенничества удвоилось

В 2016 году жертвами мошенников стало почти в два раза больше пользователей платежных карт, чем в 2015. Количество жертв платежного мошенничества в Украине постоянно увеличивается. Мошенники крадут данные карт через банкоматы, интернет и в телефонном разговоре. По статистике, 1,22% всех владельцев банковских карт в Украине в 2016 году пострадали от действий хакеров.

Об этом сообщили представители межбанковской ассоциации ЕМА во время конференции «Статистика и тенденции платежного мошенничества в 2016 году». Мероприятие состоялось 26 января в Киеве.

В прошлом году этот показатель был почти в два раза меньше — 0,71% всех пользователей кредиток.


Средний «чек» мошенников тоже вырос. В основном они обманывают пользователей по телефону (так называемый вишинг). Представившись сотрудником банка, мошенники требуют раскрыть реквизиты карты и потом используют их для обналичивания средств. В среднем с одной карты им удается снять 1403 грн. Еще в 2015 году этот показатель едва превышал 800 грн.


За 2016 год доходы мошенников выросли в четыре раза по сравнению с 2015.

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Метки
новости, платежная система
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