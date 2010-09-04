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Стартап Paxful выпустил биткоин-виджет для предпринимателей

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Стартап Paxful выпустил биткоин-виджет для предпринимателей

Проект Paxful, предоставляющий услуги онлайн-обменника и биткоин-кошелька, выпустил виджет Virtual Bitcoin Kiosk, который может быть интегрирован в веб-сайты, блоги, мобильные приложения и в социальные сети. Об этом пишет FinanceMagnates.

Как утверждают разработчики, новый виджет позволяет не только совершать покупки, используя биткоин, но и зарабатывать на комиссионных сборах.

«Полтора года мы изучали работу отрасли и сделали приложение, которое просто работает. Думаем, это будет лучом надежды для предпринимателей», — говорит CEO проекта Рэй Юсеф.

Пользователи, подключившие виджет, получают возможность постоянной связи с продавцами криптовалюты со всего мира и могут оплачивать её покупку и продажу удобным им способом.

Напомним, что в сентябре прошлого года СЕО Paxful Рэй Юсеф, технический директор Артур Шабак и глава IT-отдела Иван Сухарев были арестованы полицией Майами по обвинению в хранении наркотиков и опасном обращении с оружием.

Полицейский наряд был вызван соседями Рея Юсефа, заметившими вооруженных людей в пентхаусе, принадлежащем главе Paxful. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в помещении штурмовую винтовку AR-15, большое количество патронов к ней и контейнер с наркотическими веществами, предположительно гашишем и кокаином. После предъявления обвинения все трое были выпущены под залог в размере $1000.

Источник.
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биткоин, новости, стартап
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