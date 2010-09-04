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bitFlyer и Poloniex возглавили рейтинг криптовалютных бирж на фоне падения торгов

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bitFlyer и Poloniex возглавили рейтинг криптовалютных бирж на фоне падения торгов


За последние несколько дней объемы торгов на криптовалютных биржах Китая резко снизились в связи с остановкой маржинальных торгов. Это привело к изменению объемов сделок на остальных биржах и смене лидеров рынка.

Рынок показывает все признаки того, что тренд на снижение объемов сохранится и далее. Как заявил пресс-секретарь биржи Huobi Сюй Цин, новые правила сильно отразились на работе биржи.

«Падение объемов началось сразу же после введения комиссионных сборов за транзакции», — отметил он.

При этом общее падение оказало влияние даже на биржи, зарегистрированные за пределами Китая. Как пишет Coindesk, за последние семь дней объем торгов на гонконгской бирже Bitfinex снизился более чем на 30%.

Одновременно с этим трейдеры отметили тот факт, что ряд игроков отказался от криптовалютных активов в пользу традиционных инструментов. В частности, это подтвердил менеджер внебиржевой торговой площадки Richfund Кон Гао. Все это привело к тому, что китайские биржи потеряли свои позиции на рынке, опустившись вниз десятки лидеров.

С другой стороны, аналитики считают, что последние события покажут истинные объемы биткоин-торгов на рынке Китая.

«Я думаю, многие удивились тому, что реальные объемы торгов гораздо ниже, чем все считали», — говорит СОО платформы Whaleclub Петар Живковски.

Примечательно, что курс биткоина отреагировал на эти события небольшим ростом, поднявшись на 2,8%. На момент публикации курс составляет около $919.

Источник.
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криптовалюта, новости
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