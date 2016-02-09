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Koru Kids привлекла £600,000 для платформы поиска общей няни

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Старый Сегодня, 22:11
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 603
Благодарностей: 69
КП: 0.063
Koru Kids привлекла £600,000 для платформы поиска общей няни
Платформа для совместного найма нянь Koru Kids привлекла £600,000 посевного финансирования от венчурного подразделения Rocket Internet Global Founders Capital.
Основатель Gumtree Майкл Пеннингтон, который недавно инвестировал в посевном раунде в LegalTech стартап Juro, и двое соучредителей Entrepreneur First также инвестировали в раунде.
Стартап будет стремиться стать прорывом в детской отрасли, помогая родителям подыскать хорошую няню на несколько семей.
Говоря о платформе, Рейчел Карелл, основатель и генеральный директор говорит следущее:
“Это не стандартная интернет-платформа – клиенты давно говорили нам, что последнее, чего бы они желали это страницы профилей для тщательного просмотра.”
После того, как семьи с помощью фирменного алгоритма платформы выберет няню, подходящую под их параметры, Koru Kids будут заниматься соответствующими контрактами и распределением оплаты.
Пеннингтон говорит о своем решении вернуться в лондонскую фирму: “ я очень хорошо понимаю, как родителям тяжело найти хороший персонал для ухода за детьми и нянь. Koru Kids -это прекрасная возможность для родителей из семей, в которых есть сверстники их детей, найти общую няню и разделить с ними оплату ее услуг”.
В настоящее время сервис доступен только в Лондоне, но стартап заглядывается на другие международные рынки и утверждает, что родители в Брюсселе, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Веллингтоне уже выявили заинтересованность в их услугах.
Переведено специально для форума mmgp: http://techcitynews.com/2017/01/26/k...ldcare-market/

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