Koru Kids привлекла £600,000 для платформы поиска общей няни
Платформа для совместного найма нянь Koru Kids привлекла £600,000 посевного финансирования от венчурного подразделения Rocket Internet Global Founders Capital.
Основатель Gumtree Майкл Пеннингтон, который недавно инвестировал в посевном раунде в LegalTech стартап Juro, и двое соучредителей Entrepreneur First также инвестировали в раунде.
Стартап будет стремиться стать прорывом в детской отрасли, помогая родителям подыскать хорошую няню на несколько семей.
Говоря о платформе, Рейчел Карелл, основатель и генеральный директор говорит следущее:
“Это не стандартная интернет-платформа – клиенты давно говорили нам, что последнее, чего бы они желали это страницы профилей для тщательного просмотра.”
После того, как семьи с помощью фирменного алгоритма платформы выберет няню, подходящую под их параметры, Koru Kids будут заниматься соответствующими контрактами и распределением оплаты.
Пеннингтон говорит о своем решении вернуться в лондонскую фирму: “ я очень хорошо понимаю, как родителям тяжело найти хороший персонал для ухода за детьми и нянь. Koru Kids -это прекрасная возможность для родителей из семей, в которых есть сверстники их детей, найти общую няню и разделить с ними оплату ее услуг”.
В настоящее время сервис доступен только в Лондоне, но стартап заглядывается на другие международные рынки и утверждает, что родители в Брюсселе, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Веллингтоне уже выявили заинтересованность в их услугах.