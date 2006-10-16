30 000 рублей в день от Джона Кастлера - лохотрон!

Очередной миллионер из США Джон Кастлер
пытается скрыться от налогов и на сайте payhelper.ru
пытается найти посредников за щедрое вознаграждение:
Цитата:
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За что вы будете получать деньги
Каждый день я буду перечислять на вашу виртуальную карту AMD Bank ровно по 100000 рублей. После получения денег на карту, вы отправляете мне 70000 рублей, а себе оставляете 30000 рублей. Это и есть ваш заработок. Весь процесс занимает около 10 минут.
Хотите стать помощником и заработать? Тогда придется сначала заплатить!
Первый платеж за активацию виртуальной карты AMD Bank - 175 рублей. payhelper.ru/7428010067473522.php
После оплаты на вашу виртуальную карту поступит перевод 100 000 рублей. Далее вы якобы переводите Джону Кластеру 70 000 рублей и на карте остается для вывода честно заработанные 30 000. Вот только чтобы их вывести придется заплатить еще раз, теперь за шифрование платежных данных 587 рублей payhelper.ru/7428010067473522/activepay.php
На самом деле реальные деньги здесь только те, которые вы переводите мошенникам. А виртуальные деньги на "вашей карте" так и останутся виртуальными, так как на самом деле их не существует!
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!