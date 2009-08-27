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В 2019 году Украине придётся выплатить по кредитам 18 млрд долларов

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Старый Сегодня, 21:56
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 37
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 279
Благодарностей: 75
КП: 0.219
В 2019 году Украине придётся выплатить по кредитам 18 млрд долларов


Представитель совета украинского Нацбанка В.Фурман назвал 2019 год "часом икс" для национальной экономики. К этому времени Украина должна будет выплатить по иностранным кредитам порядка 18 млрд долларов. В беседе с корреспондентом "Эспрессо TV" Фурман отметил, что пока не видит источников, из которых государство сможет получить эти деньги.

Представитель НБУ расскал, что сроки кредитования от МВФ составляют 3-5 лет. При этом процентная ставка является достаточно низкой. Найти других кредиторов пока не удаётся.

Сотрудничество между киевской властью и МВФ в рамках программы расширенного финансирования на сумму 17,5 млрд долларов, рассчитанной на 4 года, возобновилось полгода назад после длительного перерыва. На данный момент было произведено три транша, их общий объем превышает 7,5 млрд долларов.

По материалам rusplt.ru
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Animal79 вне форума  
Старый Сегодня, 22:23
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 448
Благодарностей: 57
КП: 0.059
Re: В 2019 году Украине придётся выплатить по кредитам 18 млрд долларов
Цитата:
Сообщение от Animal79 Посмотреть сообщение
Фурман отметил, что пока не видит источников, из которых государство сможет получить эти деньги.
Ну если вернуть все то, что наворовали, может и получится.
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