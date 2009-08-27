В 2019 году Украине придётся выплатить по кредитам 18 млрд долларов

Представитель совета украинского Нацбанка В.Фурман назвал 2019 год "часом икс" для национальной экономики. К этому времени Украина должна будет выплатить по иностранным кредитам порядка 18 млрд долларов. В беседе с корреспондентом "Эспрессо TV" Фурман отметил, что пока не видит источников, из которых государство сможет получить эти деньги.
Представитель НБУ расскал, что сроки кредитования от МВФ составляют 3-5 лет. При этом процентная ставка является достаточно низкой. Найти других кредиторов пока не удаётся.
Сотрудничество между киевской властью и МВФ в рамках программы расширенного финансирования на сумму 17,5 млрд долларов, рассчитанной на 4 года, возобновилось полгода назад после длительного перерыва. На данный момент было произведено три транша, их общий объем превышает 7,5 млрд долларов.
По материалам rusplt.ru