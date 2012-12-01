Invention Любитель

Пол: Мужской Адрес: Планета Земля Инвестирую в: HYIP Регистрация: 29.09.2016 Сообщений: 2,112 Благодарностей: 193 КП: 0.078

В центре Лондона открыт дом сад Компания Pantone совместно с Airbnb открыли уникальный проект – зеленый дом-сад. Теперь позволить себе провести ночь в окружении живых растений можно прямо в центре Лондона. Это уникальный шанс для семьи или компании друзей из четырех человек, что бы оригинально отдохнуть и провести время в зеленом саду, находясь в помещении. По задумке создателей, необычные апартаменты были введены в эксплуатацию в середине зимы, чтобы привлечь как можно больше посетителей желающих уже сегодня почувствовать приближение весны.



По версии сотрудников института цвета Pantone, в 2017 году природный зеленый в сочетании с пикантным желтым оттенком, станет главным цветом в дизайне жилых и офисных помещений. Он будет символизировать связь человека с природой и показывать то что даже в век глобальной цифровизации людям очень комфортно находится именно в природном окружении.



Зеленые апартаменты включают в себя садово-парковое фойе с ресепшеном, столовую которая оборудована как крытая теплица с растениями, спальню-сад с травяным газоном, детский уголок с палатками, а также огород с травами и зеленью прямо на кухне. При всем этом посетителям разрешается собирать травы, и даже заваривать необычный чай из собранных листьев, которые были выращены прямо здесь. Кроме того, можно садить цветы и травы в специальных вазах. Что касается меню, то в нем будут доступны как традиционные блюда, так и специальные угощения в виде оригинальных кондитерских изделий, чая, кофе, и холодных напитков.



Помещение также оборудовано специальной акустической системой, которая дает дополнительный эффект присутствия благодаря звукам природы. Стоимость проживания в этом необычном саду-отеле составляет 200 фунтов стерлингов за одну ночь. Забронировать жилище можно на официальном портале Airbnb – компании учредителе, и по совместительству онлайн-сервису по аренде жилья.



Этот оригинальный дом в данный момент не имеет постоянного владельца, и не планируется к продаже. Он создан исключительно для посуточной аренды, поэтому в нем может остановится любой желающий. Также здесь не предусмотрены простые посещения для обеда или ужина. В помещениях запрещено курить и приводить домашних животных. Расположено данное строение в исторической части Лондона в районе Кларкенуэлл.



Хотя этот дом пока единственный в своем роде – дизайнеры из компании Pantone утверждают, что готовы принимать заказы от частных покупателей, желающих в таком стиле оформить собственное жилье.





















Специально для mmgp.ru По версии сотрудников института цвета Pantone, в 2017 году природный зеленый в сочетании с пикантным желтым оттенком, станет главным цветом в дизайне жилых и офисных помещений. Он будет символизировать связь человека с природой и показывать то что даже в век глобальной цифровизации людям очень комфортно находится именно в природном окружении.Зеленые апартаменты включают в себя садово-парковое фойе с ресепшеном, столовую которая оборудована как крытая теплица с растениями, спальню-сад с травяным газоном, детский уголок с палатками, а также огород с травами и зеленью прямо на кухне. При всем этом посетителям разрешается собирать травы, и даже заваривать необычный чай из собранных листьев, которые были выращены прямо здесь. Кроме того, можно садить цветы и травы в специальных вазах. Что касается меню, то в нем будут доступны как традиционные блюда, так и специальные угощения в виде оригинальных кондитерских изделий, чая, кофе, и холодных напитков.Помещение также оборудовано специальной акустической системой, которая дает дополнительный эффект присутствия благодаря звукам природы. Стоимость проживания в этом необычном саду-отеле составляет 200 фунтов стерлингов за одну ночь. Забронировать жилище можно на официальном портале Airbnb – компании учредителе, и по совместительству онлайн-сервису по аренде жилья.Этот оригинальный дом в данный момент не имеет постоянного владельца, и не планируется к продаже. Он создан исключительно для посуточной аренды, поэтому в нем может остановится любой желающий. Также здесь не предусмотрены простые посещения для обеда или ужина. В помещениях запрещено курить и приводить домашних животных. Расположено данное строение в исторической части Лондона в районе Кларкенуэлл.Хотя этот дом пока единственный в своем роде – дизайнеры из компании Pantone утверждают, что готовы принимать заказы от частных покупателей, желающих в таком стиле оформить собственное жилье.Специально для mmgp.ru

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