Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,517 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В центре Лондона открыт дом сад

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:43
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 2,112
Благодарностей: 193
КП: 0.078
В центре Лондона открыт дом сад
Компания Pantone совместно с Airbnb открыли уникальный проект – зеленый дом-сад. Теперь позволить себе провести ночь в окружении живых растений можно прямо в центре Лондона. Это уникальный шанс для семьи или компании друзей из четырех человек, что бы оригинально отдохнуть и провести время в зеленом саду, находясь в помещении. По задумке создателей, необычные апартаменты были введены в эксплуатацию в середине зимы, чтобы привлечь как можно больше посетителей желающих уже сегодня почувствовать приближение весны.

По версии сотрудников института цвета Pantone, в 2017 году природный зеленый в сочетании с пикантным желтым оттенком, станет главным цветом в дизайне жилых и офисных помещений. Он будет символизировать связь человека с природой и показывать то что даже в век глобальной цифровизации людям очень комфортно находится именно в природном окружении.

Зеленые апартаменты включают в себя садово-парковое фойе с ресепшеном, столовую которая оборудована как крытая теплица с растениями, спальню-сад с травяным газоном, детский уголок с палатками, а также огород с травами и зеленью прямо на кухне. При всем этом посетителям разрешается собирать травы, и даже заваривать необычный чай из собранных листьев, которые были выращены прямо здесь. Кроме того, можно садить цветы и травы в специальных вазах. Что касается меню, то в нем будут доступны как традиционные блюда, так и специальные угощения в виде оригинальных кондитерских изделий, чая, кофе, и холодных напитков.

Помещение также оборудовано специальной акустической системой, которая дает дополнительный эффект присутствия благодаря звукам природы. Стоимость проживания в этом необычном саду-отеле составляет 200 фунтов стерлингов за одну ночь. Забронировать жилище можно на официальном портале Airbnb – компании учредителе, и по совместительству онлайн-сервису по аренде жилья.

Этот оригинальный дом в данный момент не имеет постоянного владельца, и не планируется к продаже. Он создан исключительно для посуточной аренды, поэтому в нем может остановится любой желающий. Также здесь не предусмотрены простые посещения для обеда или ужина. В помещениях запрещено курить и приводить домашних животных. Расположено данное строение в исторической части Лондона в районе Кларкенуэлл.

Хотя этот дом пока единственный в своем роде – дизайнеры из компании Pantone утверждают, что готовы принимать заказы от частных покупателей, желающих в таком стиле оформить собственное жилье.










Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Invention на форуме  
Старый Сегодня, 22:17
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 8,081
Благодарностей: 3,671
КП: 0.084
Re: В центре Лондона открыт дом сад
Цитата:
Стоимость проживания в этом необычном саду-отеле составляет 200 фунтов стерлингов за одну ночь.
Раскрутятся и поднимут цену
Чтобы все это изобилие поливать и пыль вытирать, подкормку сыпать, землю рыхлить, нужно уйму времени тратить. Это ж не искусственная елка.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Thunderlight на форуме  
Старый Сегодня, 22:30
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 448
Благодарностей: 57
КП: 0.059
Re: В центре Лондона открыт дом сад
Цитата:
Сообщение от Thunderlight Посмотреть сообщение
Чтобы все это изобилие поливать и пыль вытирать, подкормку сыпать, землю рыхлить, нужно уйму времени тратить. Это ж не искусственная елка.
Да и газоны вместо коврового покрытия народ вытопчет, особенно в детском уголке с палатками.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Лалла на форуме  
Старый Сегодня, 22:36
#4
Любитель
 
Пол: Женский
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 226
Благодарностей: 41
КП: 0.349
Re: В центре Лондона открыт дом сад
Фотографии очень красивые.
Цитата:
Сообщение от Invention Посмотреть сообщение
даже в век глобальной цифровизации людям очень комфортно находится именно в природном окружении
Комфортно, но мы стали отдаляться от природы. Очень уютная атмосфера, но
Цитата:
Сообщение от Invention Посмотреть сообщение
Хотя этот дом пока единственный в своем роде – дизайнеры из компании Pantone утверждают, что готовы принимать заказы от частных покупателей, желающих в таком стиле оформить собственное жилье.
Достаточно хорошая реклама себя как дизайнера
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Wonderfully на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Brexit ударит по гостиничному бизнесу Лондона moskva Новости в мире финансов и инвестиций 14 26.09.2016 13:14
Финансовый центр Лондона ждёт ослабление Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 5 03.07.2016 21:44
Мэром Лондона впервые стал мусульманин Yasya Политика и экономика 0 07.05.2016 15:51
Открыт для знакомства! ПавелВикторович Россияне 19 11.03.2016 13:03
Стартап из Лондона совершил революционный прорыв Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 17 17.10.2015 13:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар inik1080
Китай потерял почти 46 миллиардов долларов резервов за месяц
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар dengov
Красивые номера на машины собираются продавать
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mysilver
WebMoney 2007: 10 событий, которые нам запомнятся
От mysilver в разделе «WebMoney»
Аватар Darmir
smiletime.cc - Smiletime
От Darmir в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Share4wealth - share4wealth.com
От umeghayu в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Российским автозаводам дадут еще 5 миллиардов рублей из бюджета
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube