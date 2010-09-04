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Adlatus Robotics привлекла инвестиции для робота CR700 для уборки и охранных услуг

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Старый Сегодня, 21:36
#1
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Adlatus Robotics привлекла инвестиции для робота CR700 для уборки и охранных услуг





Немецкая компания Adlatus Robotics из Ульм для стартапа службы робототехники, робота CR700 привлекла инвестиции. Сумма сделки не разглашается.

Инвесторами стали High-Tech Gründerfonds (HTGF) и Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH (MBG).

Компания намерена использовать привлеченные средства для разработки новых продуктов и для укрепления структуры по продажам.




Матиас Штробел является основателем и генеральным директором компании Adlatus Robotics и Сиегфриед Хочдорфер, основатель и технический директор. Компания нацелена на новый, высокий рост рынка профессиональных услуг робототехники и разработала новый продукт для уборки - робота CR700, который направлен на удовлетворение таких потребностей, как уборка в крупных магазинах, для поддержки газонов и предоставления охранных услуг. Все задачи робот выполняет в автономном режиме или часть задач может выполняться при участии человека.

Adlatus полностью автоматизированный робот-уборщик, который предназначен для обслуживания в супермаркетах, аэропортах, клиниках, промышленности и других сферах. Он оснащен датчиками интеллектуальной обработки данных, которые позволяют отслеживать сложные объекты даже в суматохе посетителей супермаркетов, а также торговые тележки и полки с продуктами.




Робот может различать разные зоны очистки и они могут быть выполнены соответственно с требованиями режимов очистки. Кроме того, можно выбрать дополнительно режим повышенной чистоты и стерильности. Это особенно нужно при уборке в больницах.

Для уборки помещений можно использовать несколько роботов. Например, в промышленности можно указывать маршрут уборки. Робот Adlatus сэкономит время уборки. За счет сокращения расходов на персонал, ночных и праздничных доплат, экономическая эффективность очистки может быть значительно увеличена. Точный отчет очистки и гарантия высокого качества выполнения работ очистки.




С помощью настройки планшета или смартфона можно сделать автоматическую локальную очистку или по желанию в ручном режиме. Также можно сделать настройки на самом роботе. Очень просто управлять роботом. Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс Adlatus CR700, который может быть легко запущен человеком.




Перевод специально для mmgp.ru


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Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 21:43.
bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 21:52
#2
Любитель
 
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Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 448
Благодарностей: 57
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Re: Adlatus Robotics привлекла инвестиции для робота CR700 для уборки и охранных услу
Неплохо было бы иметь подобного робота и дома.
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Лалла на форуме  
Старый Сегодня, 21:57
#3
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,688
Благодарностей: 2,140
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Adlatus Robotics привлекла инвестиции для робота CR700 для уборки и охранных услу
Цитата:
Сообщение от Лалла Посмотреть сообщение
Неплохо было бы иметь подобного робота и дома.
В дома он может большой в размере. Пока компания его разработала для больших объемов очистки в общественных местах, но компания далее будет развивать свой продукт и со временем может быть выпущен продукт и для домашних целей.
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bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 22:42
#4
Специалист
 
Имя: Ярослав
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 754
Благодарностей: 168
КП: 0.119
Re: Adlatus Robotics привлекла инвестиции для робота CR700 для уборки и охранных услу
Цитата:
Сообщение от Лалла Посмотреть сообщение
Неплохо было бы иметь подобного робота и дома.
Ага если квартира «студия» или большой дом не заставленный мебелью.
А то и маленький робот пылесос в мебели путается А тут такой «ящик»
grebnev на форуме  
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Метки
горячие новости, инвестиции, стартап
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