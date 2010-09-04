Adlatus Robotics привлекла инвестиции для робота CR700 для уборки и охранных услуг

Немецкая компания Adlatus Robotics из Ульм для стартапа службы робототехники, робота CR700 привлекла инвестиции. Сумма сделки не разглашается.
Инвесторами стали High-Tech Gründerfonds (HTGF) и Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH (MBG).
Компания намерена использовать привлеченные средства для разработки новых продуктов и для укрепления структуры по продажам.
Матиас Штробел является основателем и генеральным директором компании Adlatus Robotics и Сиегфриед Хочдорфер, основатель и технический директор. Компания нацелена на новый, высокий рост рынка профессиональных услуг робототехники и разработала новый продукт для уборки - робота CR700, который направлен на удовлетворение таких потребностей, как уборка в крупных магазинах, для поддержки газонов и предоставления охранных услуг. Все задачи робот выполняет в автономном режиме или часть задач может выполняться при участии человека.
Adlatus полностью автоматизированный робот-уборщик, который предназначен для обслуживания в супермаркетах, аэропортах, клиниках, промышленности и других сферах. Он оснащен датчиками интеллектуальной обработки данных, которые позволяют отслеживать сложные объекты даже в суматохе посетителей супермаркетов, а также торговые тележки и полки с продуктами.
Робот может различать разные зоны очистки и они могут быть выполнены соответственно с требованиями режимов очистки. Кроме того, можно выбрать дополнительно режим повышенной чистоты и стерильности. Это особенно нужно при уборке в больницах.
Для уборки помещений можно использовать несколько роботов. Например, в промышленности можно указывать маршрут уборки. Робот Adlatus сэкономит время уборки. За счет сокращения расходов на персонал, ночных и праздничных доплат, экономическая эффективность очистки может быть значительно увеличена. Точный отчет очистки и гарантия высокого качества выполнения работ очистки.
С помощью настройки планшета или смартфона можно сделать автоматическую локальную очистку или по желанию в ручном режиме. Также можно сделать настройки на самом роботе. Очень просто управлять роботом. Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс Adlatus CR700, который может быть легко запущен человеком.
Перевод специально для mmgp.ru