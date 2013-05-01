Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Fcredit Group - fcredit-group.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:21
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.02.2014
Сообщений: 255
Благодарностей: 49
КП: 0.000
Fcredit Group - fcredit-group.com
Я не админ/владелец проекта "Fcredit-Group" добавлен на мониторинг*

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Старт: 27.01.17

Описание:
Цитата:
Компания FCredit-Group представляет собой сеть микрофинансовых организаций расположенных в большинстве штатов Америки.

Сеть филиалов компании FCredit-Group предоставляет краткосрочные займы бизнесменам США, ведущим и развивающим свой бизнес. Срок предоставления займов не превышает одного года и выдается под невысокий процент, что позволило компании активно развиваться. На данный момент количество заемщиков превышает доступные резервы компании для выдачи займов. Проект fcredit-group.com был создан с целью увеличения портфеля займов, а так же для реальной возможности заработка вкладчиками и безопасного управления инвестициями.
Инвестиционные планы:
1. 103% через 3 дня, ;
2.115% через 10 дней, ;
3.134% через 20 дней, ;
4. 160% через 30 дней.

Платёжные системы:
-QIWI
-Payeer
-ЯндексДеньги
-PerfectMoney

Реферальная система многоуровневая:
5%-3%-1%*

Выплаты: инстант

Тех. часть: SSL, DDoS

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Наш депозит:

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Старый Сегодня, 21:27
#2
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,656
Благодарностей: 4,461
КП: 0.005
Re: Fcredit Group - fcredit-group.com
ВК шники подъехали
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Старый Сегодня, 21:29
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт - Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 624
Благодарностей: 55
КП: 0.000
Re: Fcredit Group - fcredit-group.com
Только на главной странице увидела 2 орфографические ошибки.
Дальше не буду смотреть.
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Последний раз редактировалось tionio; Сегодня в 21:37.
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Старый Сегодня, 21:39
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 198
Благодарностей: 283
КП: 0.000
Re: Fcredit Group - fcredit-group.com
Опять ТС не в тот раздел тему запихнуть пытается. По планам - "средник". Тему - в мусорные "средники", а ТС-у карточку бы дать полагается за систематическое нарушение правил форума



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