Fcredit Group - fcredit-group.com

Компания FCredit-Group представляет собой сеть микрофинансовых организаций расположенных в большинстве штатов Америки.
Сеть филиалов компании FCredit-Group предоставляет краткосрочные займы бизнесменам США, ведущим и развивающим свой бизнес. Срок предоставления займов не превышает одного года и выдается под невысокий процент, что позволило компании активно развиваться. На данный момент количество заемщиков превышает доступные резервы компании для выдачи займов. Проект fcredit-group.com был создан с целью увеличения портфеля займов, а так же для реальной возможности заработка вкладчиками и безопасного управления инвестициями.
Инвестиционные планы:
1. 103% через 3 дня, ;
2.115% через 10 дней, ;
3.134% через 20 дней, ;
4. 160% через 30 дней.