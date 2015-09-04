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ФРИИ инвестирует 15 млн рублей в облачную платформу для сбора данных ЖКХ «Элдис»

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#1
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ФРИИ инвестирует 15 млн рублей в облачную платформу для сбора данных ЖКХ «Элдис»
27 января 2017, 13:46

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) договорился об инвестициях на 15 млн рублей в сервис «Элдис», который занимается автоматизацией сбора и анализа данных приборов учёта тепла, воды, газа и электроэнергии. Об этом vc.ru сообщили представители фонда.

По итогам раунда ФРИИ получит в «Элдисе» миноритарную долю размером менее 25%. В феврале 2015 года компания прошла отбор в пятый акселератор фонда, в рамках которого получила 1,4 млн рублей инвестиций в обмен на 7% в проекте.

Компания получит средства в два транша. Часть средств, по словам представителей ФРИИ, уже переведена. Сроки перевода второго транша в фонде не уточнили.

«Элдис» организует автоматический сбор данных с приборов учёта и формирует ежемесячные отчёты о потреблении ЖКХ-услуг, объединяя информацию со счётчиков разных производителей и разных энергоресурсов в одну систему. Сервис поддерживает более 200 моделей и модификаций приборов учета и передающего оборудования, утверждают представители компании.

«"Элдис" присутствует уже в 50 регионах России и более 2000 компаний используют его в повседневной работе», — заявил основатель компании Роман Власов. По его словам, использование сервиса позволяет компаниям, обслуживающим инженерную инфраструктуру зданий, «на порядок» снизить затраты на потребляемые ресурсы и эксплуатацию общедомовых счетчиков.

По оценке ФРИИ, целевой рынок проекта превышает 8,5 млрд рублей. На сегодняшний день в России 3 млн жилых домов, в каждом из которых от одного до пяти счётчиков, а также не менее 500 тысяч объектов коммерческой недвижимости и 1 млн промышленных объектов, подсчитали в фонде.

Источник: https://vc.ru/n/frii-eldis-15m?from=bot
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