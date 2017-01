forfor Интересующийся

Экс-президент Visa привлек $125 млн к новому финтех фонду.



Nyca Partners, компания ориентированая на венчурный и частный капитал и учрежденная бывшим президентом Visa Inc. Хансом Моррисом, привлекла более $125 млн для своего второго фонда.



Моррис до того как стать президентом Visa inc., провел 27 лет в Citigroup. В 2014 году Моррис учредил компанию Nyca Partners с капиталом в $30 млн, получил поддержу более 30 компаний (в том числе LendingClub, SigFig и Orchard) посредством коммерческих платежей, альтернативного кредитования, онлайн консультирования и финансовой инфраструктуры.



Новый фонд вмещает в себя 10 институциональных инвесторов и 29 компаньонов-вкладчиков и уже совершил десятки инвестиций, включая страховые стартапы Embroker и Ladder.



Моррис: "Путем распространения знаний, финансовых технологий на раннем этапе компании, мы можем предложить уникальную и очень важную услугу. Это захватывающее время для трейдинга, и этот последний фонд позволит нам продолжать инвестировать в компании, которые используют технологии для создания платформ, которые дают больше возможностей потребителям."







