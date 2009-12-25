Давление Трампа на Мексику может позитивно отразиться на экосистеме Биткойна

После распоряжения Дональда Трампа начать строительство стены вдоль южной границы, опубликованное в среду, рынки уже принимают во внимание возможность введения налога на денежные переводы из США в Мексику. Эта ситуация уже ощутимо сказалась на таких гигантах, как оператор денежных переводов Western Union, чьи акции сегодня упали на 2,44%.
В целом, рынок денежных переводов сталкивается со всё возрастающей конкуренцией со стороны финтех-компаний и приложений для денежных переводов, многие из которых используют Биткойн.
Денежные переводы дают самой большой приток денежных средств для Мексики, превосходящий даже доходы от экспорта нефти (около 23 миллиардов долларов) – ни много ни мало 24600 миллиардов, большая часть которых поступают из Соединенных Штатов.
Кроме того, по сообщению Reuters, объем денежных переводов в Мексике значительно возрос после того, как был избран Дональд Трамп. Курс песо упал приблизительно на 20% с момента победы Трампа на выборах в ноябре.
Во время своей кампании Трамп неоднократно заявлял, что Мексика оплатит строительство предложенной им стены. Он повторил это высказывание 11 января:
“Они возместят нам стоимость стены – будь то налог или платеж – но это произойдет”.
Несмотря на то, что пока неясно, затронут ли новые налоги Биткойн, криптовалюта, по-видимому, останется лучшим вариантом перевода денег в Мексике. Биткойн, популярность которого в стране быстро растет, может быть передан непосредственно друг другу за незначительную плату, что не идет ни в какое сравнение с посредническими услугами, комиссионные за которые доходят аж до 20%.
Даже если биткойн-транзакции из США в Мексику будут каким-либо образом облагаться налогом или запрещены, такой закон будет невозможно претворить в жизнь, поскольку нет никакого реального способа отслеживания географического пути этих “облачных денег”.
Проще говоря, это может быть хорошей новостью для Биткойна, который, как известно, процветает в условиях геополитической и экономической неопределенности.
Источник: Bitcoinist