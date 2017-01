NikofAlex Любитель

Сооснователь Dreamworks привлёк почти $600 млн для инвестиций в новые медиапроекты



Компания WndrCo сооснователя киностудии Dreamworks Джеффри Катценберга привлекла $591,5 млн инвестиций для финансирования новых медиапроектов. Об этом сообщает Variety со ссылкой на документы WndrCo для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).



WndrCo будет работать по аналогии с компанией IAC Барри Диллера, которая инвестирует в проекты в сфере медиа, развлечений и путешествий, рассказали изданию знакомые с ситуацией источники. В частности, IAC владеет долями в Vimeo, About.com и CollegeHumor.



В раунде финансирования приняли участие 18 инвесторов, их имена в документах не раскрывается. Минимальная сумма инвестиций составила $25 млн. По данным Variety, WndrCo планирует привлечь более $700 млн.



WndrCo зарегистрирована в Беверли-Хиллз. Катценберг в документах указан как менеджер WndrCo. Также в числе сотрудников компании числятся бывший президент студии DreamWorks Animation Энн Дейли и бывший финансовый директор Dropbox Суджей Джесва.



В 1984—1994 годах Джеффри Катценберг возглавлял совет директоров The Walt Disney Company. В 1994 году Катценберг вместе со Стивеном Спилбергом и Дэвидом Геффеном основал кинокомпанию DreamWorks SKG. Он возглавлял студию Dreamworks Animation, которая в 2004 году была выделена в отдельную компанию.



В апреле 2016 года принадлежащая корпорации Comcast компания NBCUniversal приобрела Dreamworks Animation за $3,8 млрд. По итогам сделки Катценберг возглавил в новую компанию под названием DreamWorks New Media, которая занимается развитием медиапроектов AwesomenessTV и Nova.



