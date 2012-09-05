Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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X10 PROPERTY LTD - x10bit.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:23
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,214
Благодарностей: 454
КП: 0.000
X10 PROPERTY LTD - x10bit.biz
Я не админ!
Старт проекта 27.01.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
О нас

Кто мы находимся

Благодаря обширным знаниям в области электронных валют и навыков торговли на мультивалютных рынках, таких как Forex и международных обменов криптовалюта, наша компания занимает лидирующее положение в Соединенном Королевстве. После появления криптовалюта и быстрого роста его цены, многие трейдеры обратили внимание на возможности заработка с ним. Наша команда выбрала тот же путь. В 2014 году мы начали торговать на биржах криптовалюта. Такая финансовая деятельность требует большого оборотного капитала, поэтому мы разработали автоматическую систему для получения инвестиций от всех желающих.

В 2016 году мы зарегистрировали компанию в Великобритании и в настоящее время предоставляют услуги по управлению активами. Для международной экспансии и дальнейшего развития нашего малого бизнеса мы разработали платформу для автоматического привлечения инвестиций. Вы можете инвестировать Bitcoin и иметь стабильный доход от 10% до 15% каждый день на постоянной основе. Проверка официальной регистрации компании можно найти на нашем сайте. Здесь вы можете найти Свидетельство о регистрации и все регистрационные данные.
Тарифные планы:

10% Ежедневный Навсегда
Минимальная 0,001 BTC
Максимальная 300 BTC
Основная Включенный

12% Ежедневно Навсегда
Минимум 5 BTC
Максимальная 500 BTC
Основная Включенный
Ежедневно Изъятия

15% Ежедневный Навсегда
Минимум 10 BTC
Максимальная 500 BTC
Основная Включенный
Ежедневно Изъятия

Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:8%-2%-1%
Тип выплат:инстант

информация о компании доступна на сайте Royal регистратором Companies House
SSL : COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Hoster : OVH Hosting, Inc.
Registrar : NAMECHEAP, INC.

Nameservers :
DNS1.ZAMAHOST.COM (167.114.3.175)
DNS2.ZAMAHOST.COM (51.254.223.148)
DNS3.ZAMAHOST.COM (128.199.213.36)
DNS4.ZAMAHOST.COM (208.64.123.73)

Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% 8% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://x10bit.biz/?ref=davidd
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.2BTCHash
1e20e62fb45ededeea0dee19ed4247414c4f40e0b67dd7e83b b6af930b31da76
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Последний раз редактировалось davidd; Сегодня в 20:30.
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 20:49
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 5,239
Благодарностей: 3,138
КП: 0.073
Re: X10 PROPERTY LTD - x10bit.biz
Интересно, если не ошибаюсь, можно и поиграть
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Alexvv11 на форуме  
Старый Сегодня, 20:54
#3
Любитель
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 176
Благодарностей: 24
КП: 0.000
Re: X10 PROPERTY LTD - x10bit.biz
Один такой только отработал, 4 дня. Поддержка support@bitstorm.biz не этот ли http://mmgp.ru/showthread.php?t=458854 ?

добавлено через 5 минут
Ха ха быстро почту сменил
http://SSMaker.ru/d2adab31/ http://SSMaker.ru/cd166807/
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Последний раз редактировалось SoldatYUdachi; Сегодня в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
SoldatYUdachi на форуме  
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