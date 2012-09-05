X10 PROPERTY LTD - x10bit.biz

Благодаря обширным знаниям в области электронных валют и навыков торговли на мультивалютных рынках, таких как Forex и международных обменов криптовалюта, наша компания занимает лидирующее положение в Соединенном Королевстве. После появления криптовалюта и быстрого роста его цены, многие трейдеры обратили внимание на возможности заработка с ним. Наша команда выбрала тот же путь. В 2014 году мы начали торговать на биржах криптовалюта. Такая финансовая деятельность требует большого оборотного капитала, поэтому мы разработали автоматическую систему для получения инвестиций от всех желающих.
В 2016 году мы зарегистрировали компанию в Великобритании и в настоящее время предоставляют услуги по управлению активами. Для международной экспансии и дальнейшего развития нашего малого бизнеса мы разработали платформу для автоматического привлечения инвестиций. Вы можете инвестировать Bitcoin и иметь стабильный доход от 10% до 15% каждый день на постоянной основе. Проверка официальной регистрации компании можно найти на нашем сайте. Здесь вы можете найти Свидетельство о регистрации и все регистрационные данные.