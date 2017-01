davidd Специалист

X10 PROPERTY LTD - x10bit.biz Я не админ!

Старт проекта 27.01.2017



X10 PROPERTY LTD



Цитата: О нас



Кто мы находимся



Благодаря обширным знаниям в области электронных валют и навыков торговли на мультивалютных рынках, таких как Forex и международных обменов криптовалюта, наша компания занимает лидирующее положение в Соединенном Королевстве. После появления криптовалюта и быстрого роста его цены, многие трейдеры обратили внимание на возможности заработка с ним. Наша команда выбрала тот же путь. В 2014 году мы начали торговать на биржах криптовалюта. Такая финансовая деятельность требует большого оборотного капитала, поэтому мы разработали автоматическую систему для получения инвестиций от всех желающих.



В 2016 году мы зарегистрировали компанию в Великобритании и в настоящее время предоставляют услуги по управлению активами. Для международной экспансии и дальнейшего развития нашего малого бизнеса мы разработали платформу для автоматического привлечения инвестиций. Вы можете инвестировать Bitcoin и иметь стабильный доход от 10% до 15% каждый день на постоянной основе. Проверка официальной регистрации компании можно найти на нашем сайте. Здесь вы можете найти Свидетельство о регистрации и все регистрационные данные. Тарифные планы:



10% Ежедневный Навсегда

Минимальная 0,001 BTC

Максимальная 300 BTC

Основная Включенный



12% Ежедневно Навсегда

Минимум 5 BTC

Максимальная 500 BTC

Основная Включенный

Ежедневно Изъятия



15% Ежедневный Навсегда

Минимум 10 BTC

Максимальная 500 BTC

Основная Включенный

Ежедневно Изъятия



Мин.депозит:0.001BTC

Мин.вывод:0.0001BTC

Платежная система:Bitcoin

Pеферальная программа:8%-2%-1%

Тип выплат:инстант



информация о компании доступна на сайте Royal регистратором Companies House

SSL : COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA

Hoster : OVH Hosting, Inc.

Registrar : NAMECHEAP, INC.



Nameservers :

DNS1.ZAMAHOST.COM (167.114.3.175)

DNS2.ZAMAHOST.COM (51.254.223.148)

DNS3.ZAMAHOST.COM (128.199.213.36)

DNS4.ZAMAHOST.COM (208.64.123.73)



Ознакомиться с проектом



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% 8% от суммы депозита

Моя реферальная ссылка: https://x10bit.biz/?ref=davidd

Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.

Мой вклад:0.2BTCHash

1e20e62fb45ededeea0dee19ed4247414c4f40e0b67dd7e83b b6af930b31da76 Легенда(google перевод):

