Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Байкал это что то,красота чистота ,рай

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Старый Сегодня, 19:57
#1
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.01.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Байкал это что то,красота чистота ,рай
Жить на Байкале хорошо, у нас красиво , чистый воздух. Много рыбы, мы её продаём . 😆😆😆
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