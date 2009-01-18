Спорт ПАММ-счет Koutrew (NoMinus1)(BetPamm)

Валюта ПАММ-счета:
ПАММ счёт на реальные деньги (USD)
Краткая информация об управляющем:
информация отсутствует.
Капитал управляющего:
300,00 USD
Оферта ПАММ-счета:
Комиссия управляющего, % 25-50, инвестиции от 10$
Описание стратегии и мани-менеджмента, который используется на ПАММ счете:
Цитата:
Пара слов о моих методах работы:
Виды спорта: в основном футбол.
Трейдинг: только до-инплей (до стартового свистка все рынки будут хэджироваться), за редкими исключениями (если матч начнётся раньше положенного, например. В этом случае закрытие позиции будет сделано при первой же возможности, никаких рисков в инплее не будет).
Обычные ставки: исключены полностью.
Загрузка банка: возможны ставки всем банком на один исход, с обязательным уравниванием до стартового свистка, как уже сказано выше.
Непрерывность торговли: когда играются основные европейские чемпионаты по футболу, торговля идёт практически ежедневно. Возможны "долгие" ставки (временной промежуток между открывающей и закрывающей ставкой может доходить до суток, изредка дольше, но не более 2-х суток).
Цитата:
Что-то совсем у меня заглохло, такое ощущение, что с начала года ещё хуже стало, даже топовые матчи АПЛ уже не вытягивают. Больше половины моих стратегий практически остановились: профит упал в 3-4 раза; несколько тем вообще умерли: провести сделку "купил/продал" стало практически невозможно. В общем беру паузу пока на месяц, буду изучать причины кризиса и искать другие стратегии. Торговать на этом памме продолжу, но только если попадётся 100%-подходящий рынок и будет достаточно ликвидности (в последнее время - это редкость, дай Бог пару рынков в неделю найти), риски и ставки на непроверенных темах останутся под запретом, соответственно значительных просадок по-прежнему не будет, но скорее всего буду болтаться около нуля. Так что, решайте сами оставаться или искать более прибыльного управляющего.
Доходность:
3 625,12%
Макс. просадка:
-6,22%
Контактная информация:
личные сообщения на форуме бетпамм.