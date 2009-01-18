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Спорт ПАММ-счет aless (SSS)(BetPamm)

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Старый Сегодня, 19:39
#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,418
Благодарностей: 4,428

награды Волшебный горшочек 
Спорт ПАММ-счет aless (SSS)(BetPamm)
Спорт ПАММ-счет aless (SSS)(BetPamm)



Основная информация о ПАММ-счете и управляющем:

Дата создания ПАММ-счета:
17.02.2015

Валюта ПАММ-счета:
ПАММ счёт на реальные деньги (USD)

Краткая информация об управляющем:
информация отсутствует.

Капитал управляющего:
500,00 USD

Оферта ПАММ-счета:
Комиссия управляющего, % 35-50, инвестиции от 100$

Описание стратегии и мани-менеджмента, который используется на ПАММ счете:
Цитата:
По моему сюда можно вложить не более 100 000.
Вложить лучше уже вчера.
Планирую работать 9 лет 7 месяцев и 17 дней.
Доходность:
1 011,59%

Макс. просадка:
-33,07%

Контактная информация:
личные сообщения на форуме бетпамм.

Закрытые ПАММ-счета:
4
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Регистрация на форуме MMGP
tiu-bik на форуме  
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