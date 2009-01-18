Спорт ПАММ-счет aless (SSS)(BetPamm)
Основная информация о ПАММ-счете и управляющем:
Дата создания ПАММ-счета:
17.02.2015
Валюта ПАММ-счета:
ПАММ счёт на реальные деньги (USD)
Краткая информация об управляющем:
информация отсутствует.
Капитал управляющего:
500,00 USD
Оферта ПАММ-счета:
Комиссия управляющего, % 35-50, инвестиции от 100$
Описание стратегии и мани-менеджмента, который используется на ПАММ счете:
Доходность:
Цитата:
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По моему сюда можно вложить не более 100 000.
Вложить лучше уже вчера.
Планирую работать 9 лет 7 месяцев и 17 дней.
1 011,59%
Макс. просадка:
-33,07%
Контактная информация:
личные сообщения на форуме бетпамм.
Закрытые ПАММ-счета:
4