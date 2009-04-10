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Принцип Парето на валютном рынке
Большинство людей знакомы с правилом 20/80, также известным как принцип Парето или принцип Джурана.
Это правило, которое, по сути, является эмпирическим наблюдением, а не истинным законом природы, утверждает, что примерно 20 процентов потраченных усилий приводит к 80 процентам результата.
Можем ли мы применить правило 20/80 к финансовым рынкам?
Лично мой опыт торговли подтверждает, что 20 процентов всех сделок дает 80 процентов всей прибыли.
Однако топовым управляющим удается делать стабильную прибыль каждую неделю и на протяжении года и больше. Почему у них получается другое соотношение?
Возможно все дело в различии торговых систем. Среднесрочникам приходится долго топтаться на одном месте, прежде чем какие-то сделки "выстрелят" и дадут какой-то результат. Интрадейщикам же важно показывать стабильную прибыль каждый день.
Как вы считаете, применим ли этот принцип к вашей торговле?
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