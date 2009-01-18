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Спорт ПАММ-счет Immortal (Victory) (BetPamm)

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Старый Сегодня, 19:32
#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,418
Благодарностей: 4,428

награды Волшебный горшочек 
Спорт ПАММ-счет Immortal (Victory) (BetPamm)
Спорт ПАММ-счет Immortal (Victory)(BetPamm)



Основная информация о ПАММ-счете и управляющем:

Дата создания ПАММ-счета:
16.09.2014

Валюта ПАММ-счета:
ПАММ счёт на реальные деньги (USD)

Краткая информация об управляющем:
информация отсутствует.

Капитал управляющего:
100,00 USD

Оферта ПАММ-счета:
Комиссия управляющего, % 35-45, инвестиции от 10$

Описание стратегии и мани-менеджмента, который используется на ПАММ счете:
информация отсутствует.

Доходность:
123,25%

Макс. просадка:
-91,96%

Контактная информация:
личные сообщения на форуме бетпамм.

Закрытые ПАММ-счета:
3
__________________
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Регистрация на форуме MMGP
tiu-bik на форуме  
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