Спорт ПАММ-счет Immortal (Victory)(BetPamm)
Основная информация о ПАММ-счете и управляющем:
Дата создания ПАММ-счета:
16.09.2014
Валюта ПАММ-счета:
ПАММ счёт на реальные деньги (USD)
Краткая информация об управляющем:
информация отсутствует.
Капитал управляющего:
100,00 USD
Оферта ПАММ-счета:
Комиссия управляющего, % 35-45, инвестиции от 10$
Описание стратегии и мани-менеджмента, который используется на ПАММ счете:
информация отсутствует.
Доходность:
123,25%
Макс. просадка:
-91,96%
Контактная информация:
личные сообщения на форуме бетпамм.
Закрытые ПАММ-счета:
3