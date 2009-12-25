Замечено движение 153 биткойнов из числа украденных на Bitfinex

С тех пор как биткойн-биржа Bitfinex была взломана в конце 2016 года, многие задавались вопросом, что случилось с ее фондами. Украсть 70 миллионов долларов в биткойнах еще полдела, но вот преобразование этих биткойнов в фиат представляется настоящей проблемой. По-видимому, часть средств была перенесена на новый счет, но никто не знает до сих пор их местонахождения.
Однако небольшая часть указанных средств начала движение: “взломщик” инициировал передачу 153 BTC. Пока данные о том, куда были перемещены деньги, отсутствуют.
Возможно, злоумышленник попытается конвертировать эти деньги в фиатную валюту в ближайшие дни. Это, однако, будет довольно сложно, если не сказать больше: при попытке обменять биткойны на национальную валюту нет никакого способа обойти процедуры проверки личности. Традиционные биржи требуют сканирования паспорта и счета за коммунальные услуги. Использование биткойн-банкоматов ограничено небольшим количеством наличных денег в день, и, как правило, включает в себя необходимость также сканировать свое удостоверение личности. Даже пиринговая продажа представляется крайне затруднительной: найти покупателя, готового заплатить 137000 долларов наличными, почти невозможно.
Более вероятным сценарием представляется то, что злоумышленники попытаются “отмыть” биткойны через какой-либо из миксеров, представленных сегодня на биткойн-рынке. Однако столь крупномасштабная передача потребует значительных ресурсов и почти наверняка процесс затянется на несколько дней.
Источник: Themerkle