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Замечено движение 153 биткойнов из числа украденных на Bitfinex

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Старый Сегодня, 19:28
#1
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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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Замечено движение 153 биткойнов из числа украденных на Bitfinex

С тех пор как биткойн-биржа Bitfinex была взломана в конце 2016 года, многие задавались вопросом, что случилось с ее фондами. Украсть 70 миллионов долларов в биткойнах еще полдела, но вот преобразование этих биткойнов в фиат представляется настоящей проблемой. По-видимому, часть средств была перенесена на новый счет, но никто не знает до сих пор их местонахождения.

Однако небольшая часть указанных средств начала движение: “взломщик” инициировал передачу 153 BTC. Пока данные о том, куда были перемещены деньги, отсутствуют.

Возможно, злоумышленник попытается конвертировать эти деньги в фиатную валюту в ближайшие дни. Это, однако, будет довольно сложно, если не сказать больше: при попытке обменять биткойны на национальную валюту нет никакого способа обойти процедуры проверки личности. Традиционные биржи требуют сканирования паспорта и счета за коммунальные услуги. Использование биткойн-банкоматов ограничено небольшим количеством наличных денег в день, и, как правило, включает в себя необходимость также сканировать свое удостоверение личности. Даже пиринговая продажа представляется крайне затруднительной: найти покупателя, готового заплатить 137000 долларов наличными, почти невозможно.

Более вероятным сценарием представляется то, что злоумышленники попытаются “отмыть” биткойны через какой-либо из миксеров, представленных сегодня на биткойн-рынке. Однако столь крупномасштабная передача потребует значительных ресурсов и почти наверняка процесс затянется на несколько дней.

Источник: Themerkle
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Последний раз редактировалось pilot10; Сегодня в 19:30.
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Метки
биржа, биткоин, взлом, новости, рынке
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