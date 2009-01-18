Спорт ПАММ-счет vizor2 (vizor)(BetPamm)
Основная информация о ПАММ-счете и управляющем:
Дата создания ПАММ-счета:
11.03.2013
Валюта ПАММ-счета:
ПАММ счёт на реальные деньги (USD)
Краткая информация об управляющем:
информация отсутствует.
Капитал управляющего:
175,00 USD
Оферта ПАММ-счета:
Комиссия управляющего, % 10-20, инвестиции от 50$
Описание стратегии и мани-менеджмента, который используется на ПАММ счете:
информация отсутствует.
Доходность:
70,23%
Макс. просадка:
-93,18%
Контактная информация:
личные сообщения на форуме бетпамм.
Закрытые ПАММ-счета:
1