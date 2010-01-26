Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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TurboBit+ Автоматический сбор BTC, LTC, DOGE, DASH

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Старый Сегодня, 19:16
#1
 
Регистрация: 17.06.2013
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
TurboBit+ Автоматический сбор BTC, LTC, DOGE, DASH
Представляет собой автоматизированную программу по сбору криптовалют с кранов с 2-мя капчами(автоматическое решение капч) без вмешательства пользователя. Программа не требует никаких настроек пользователя, нужны лишь список кошельков на 6 валют (по 15000 на каждую) и список прокси (мин15000).
Программа представляет собой комбайн по заработку всех криптовалют на автомате, не нужно искать краны, не нужно выставлять лимиты на кошельках, не нужно даже сидеть за компьютером, остается только каждый вечер проверять свой баланс.
По сути, это программа, эмулирующая деятельность человека по сбору криптовалюты с кранов. Все, что делал бы обычный человек, Турбобит делает за вас, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году без перерывов на обед и сон.


Пишите всем отвечу.
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Azat Bekmagambetov на форуме  
Старый Сегодня, 19:23
#2
Специалист
 
Имя: Alex Kirhen
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.01.2010
Сообщений: 500
Благодарностей: 146
КП: 0.393
Re: TurboBit+ Автоматический сбор BTC, LTC, DOGE, DASH
Какая стоимость программы и какой от неё доход в сутки? Можно в долларовом или биткоиновом эквиваленте.
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Старый Сегодня, 19:25
#3
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 1,275
Благодарностей: 265
КП: 0.064
Re: TurboBit+ Автоматический сбор BTC, LTC, DOGE, DASH
Azat Bekmagambet..., сколько стоит сие чудо? Дадите ли на тест или как можете подтвердить работоспособность?
__________________
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