TurboBit+ Автоматический сбор BTC, LTC, DOGE, DASH

Представляет собой автоматизированную программу по сбору криптовалют с кранов с 2-мя капчами(автоматическое решение капч) без вмешательства пользователя. Программа не требует никаких настроек пользователя, нужны лишь список кошельков на 6 валют (по 15000 на каждую) и список прокси (мин15000).
Программа представляет собой комбайн по заработку всех криптовалют на автомате, не нужно искать краны, не нужно выставлять лимиты на кошельках, не нужно даже сидеть за компьютером, остается только каждый вечер проверять свой баланс.
По сути, это программа, эмулирующая деятельность человека по сбору криптовалюты с кранов. Все, что делал бы обычный человек, Турбобит делает за вас, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году без перерывов на обед и сон.