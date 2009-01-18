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Спорт ПАММ-счет Monomah (FlashCash) (BetPamm)

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Старый Сегодня, 19:09
#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,418
Благодарностей: 4,428

награды Волшебный горшочек 
Спорт ПАММ-счет Monomah (FlashCash) (BetPamm)
Спорт ПАММ-счет Monomah (FlashCash)(BetPamm)



Основная информация о ПАММ-счете и управляющем:

Дата создания ПАММ-счета:
16.12.2016

Валюта ПАММ-счета:
ПАММ счёт на реальные деньги (USD)

Краткая информация об управляющем:
информация отсутствует.

Капитал управляющего:
123,07 USD

Оферта ПАММ-счета:
Комиссия управляющего, % 25-40, инвестиции от 5$

Описание стратегии и мани-менеджмента, который используется на ПАММ счете:
Цитата:
На данном памм счете ведутся ставки на футбол: в игре не больше одного матча, применяется консервативный мартингейл со строгим манименеджментом. Максимальная просадка - 60-70%, планируемая доходность 10-15 % в месяц. Максимальная просадка достигается при негативном сценарии проигрыша не менее 7 матчей подряд.
Доходность:
19,89%

Макс. просадка:
-10,75%

Контактная информация:
личные сообщения на форуме бетпамм.

Закрытые ПАММ-счета:
1
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