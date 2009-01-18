Спорт ПАММ-счет Monomah (FlashCash)(BetPamm)
Основная информация о ПАММ-счете и управляющем:
Дата создания ПАММ-счета:
16.12.2016
Валюта ПАММ-счета:
ПАММ счёт на реальные деньги (USD)
Краткая информация об управляющем:
информация отсутствует.
Капитал управляющего:
123,07 USD
Оферта ПАММ-счета:
Комиссия управляющего, % 25-40, инвестиции от 5$
Описание стратегии и мани-менеджмента, который используется на ПАММ счете:
Доходность:
Цитата:
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На данном памм счете ведутся ставки на футбол: в игре не больше одного матча, применяется консервативный мартингейл со строгим манименеджментом. Максимальная просадка - 60-70%, планируемая доходность 10-15 % в месяц. Максимальная просадка достигается при негативном сценарии проигрыша не менее 7 матчей подряд.
19,89%
Макс. просадка:
-10,75%
Контактная информация:
личные сообщения на форуме бетпамм.
Закрытые ПАММ-счета:
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