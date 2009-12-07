Япония - место, где Bitcoin получит мощный толчок и поощрение за его использование

Вitcoin должен казаться нормальным, законным и безопасным прежде, чем он сможет стать мейнстримом.
Швейцария является еще одним примером богатой развитой страны , где Bitcoin становится респектабельным.
Швейцария и Япония
также имеют сильные валюты. Данный факт является противоположным доказательством теории , что принятие Bitcoin будет происходить в первую очередь в странах с несостоятельными валютами.
Многие люди были привлечены к Bitcoin мечтами об отсутствии участия государства
в формировании валюты, основанной на математике замены более авторитарного управления.
Япония является третьей по величине экономикой в мире
(после Америки и Китая), где Bitcoin прочно обосновался.
Немного ранее Биткоина в Японии существовала Magic The Gathering Online биржа называемая MTGox. Из торговых карт любимых ботаниками, которые любили торговать с помощью них валютами.
Когда MTGox обанкротилась и много людей потеряли свои деньги, он стал посмешищем для беззаконного и опасного мира Bitcoin.
Но это еще не все.
Япония сделала три меры для поощрения принятия Bitcoin:
1. сделала регулируемые биржи;
2. поработала над правовым статусом валюты;
3. исключила налог с продаж Биткоин.
Это привело к возникновению ряда хороших результатов в бизнесе:
1. Биткоин стал вторым по объему торгов;
2. в торговле Биткоин принимало 5000 продавцов;
3. сильное венчуное финансирование;
4. Обмен валюты и регулируемое страхование.
Неспособность MTGox объяснялось простой старомодной проблемой - смешиванием счетов.
В 2016 году Япония приняла законопроект, который предписывает операторам обмена виртуальной валюты регистрироваться в Японском Агентстве Финансовых Услуг
.
Этот уровень регулирования призывает страховые компании активизировать страхование и предлагает для Bitcoin обмен.
Mitsui Sumitomo Insurance
охватывает диапазон от десяти миллионов йен (88,500 американских долларов) до одного миллиарда иен (8,85 млн американских долларов). Он также охватывает потери от внутренних и внешних угроз, в том числе кражи работника, ошибки, кибератаки и другие несанкционированные виды доступа.
Первым крупнейшим клиентом биржи Вitcoin в Японии стал Bitflyer
.
Новый закон определяет Bitcoin в качестве официальной
валюты, которая может быть использована для осуществления платежей и активов, которые могут быть переданы в цифровом виде. Это простой закон, но меняет все правила игры. Вы можете заплатить за незаконные вещи с помощью Bitcoin, но сама валюта является столь же законным, как чемодан, полный наличных денег на стоянке.
Нет налога с продаж.
Это позволит платить с Bitcoin стать более привлекательным, делая его более дешевым для покупателя и более низкой для продавца и организатора торгов.
Некоторые предполагают, что Олимпийские игры
, в связи с проведением в Токио в 2020 году, дадут толчок для Bitcoin
, так как посетители смогут расплачиваться при помощи Bitcoin, не обменивая в йены.
Переведено специально для MMGP.ru