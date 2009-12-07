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Япония - место, где Bitcoin получит мощный толчок и поощрение за его использование

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Старый Сегодня, 19:08
#1
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
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Япония - место, где Bitcoin получит мощный толчок и поощрение за его использование



Вitcoin должен казаться нормальным, законным и безопасным прежде, чем он сможет стать мейнстримом.

Швейцария является еще одним примером богатой развитой страны , где Bitcoin становится респектабельным.

Швейцария и Япония также имеют сильные валюты. Данный факт является противоположным доказательством теории , что принятие Bitcoin будет происходить в первую очередь в странах с несостоятельными валютами.

Многие люди были привлечены к Bitcoin мечтами об отсутствии участия государства в формировании валюты, основанной на математике замены более авторитарного управления.

Япония является третьей по величине экономикой в мире (после Америки и Китая), где Bitcoin прочно обосновался.

Немного ранее Биткоина в Японии существовала Magic The Gathering Online биржа называемая MTGox. Из торговых карт любимых ботаниками, которые любили торговать с помощью них валютами.

Когда MTGox обанкротилась и много людей потеряли свои деньги, он стал посмешищем для беззаконного и опасного мира Bitcoin.

Но это еще не все.
Япония сделала три меры для поощрения принятия Bitcoin:

1. сделала регулируемые биржи;
2. поработала над правовым статусом валюты;
3. исключила налог с продаж Биткоин.

Это привело к возникновению ряда хороших результатов в бизнесе:

1. Биткоин стал вторым по объему торгов;
2. в торговле Биткоин принимало 5000 продавцов;
3. сильное венчуное финансирование;
4. Обмен валюты и регулируемое страхование.

Неспособность MTGox объяснялось простой старомодной проблемой - смешиванием счетов.

В 2016 году Япония приняла законопроект, который предписывает операторам обмена виртуальной валюты регистрироваться в Японском Агентстве Финансовых Услуг .

Этот уровень регулирования призывает страховые компании активизировать страхование и предлагает для Bitcoin обмен.

Mitsui Sumitomo Insurance охватывает диапазон от десяти миллионов йен (88,500 американских долларов) до одного миллиарда иен (8,85 млн американских долларов). Он также охватывает потери от внутренних и внешних угроз, в том числе кражи работника, ошибки, кибератаки и другие несанкционированные виды доступа.

Первым крупнейшим клиентом биржи Вitcoin в Японии стал Bitflyer.

Новый закон определяет Bitcoin в качестве официальной валюты, которая может быть использована для осуществления платежей и активов, которые могут быть переданы в цифровом виде. Это простой закон, но меняет все правила игры. Вы можете заплатить за незаконные вещи с помощью Bitcoin, но сама валюта является столь же законным, как чемодан, полный наличных денег на стоянке.

Нет налога с продаж.
 Это позволит платить с Bitcoin стать более привлекательным, делая его более дешевым для покупателя и более низкой для продавца и организатора торгов.

Некоторые предполагают, что Олимпийские игры, в связи с проведением в Токио в 2020 году, дадут толчок для Bitcoin, так как посетители смогут расплачиваться при помощи Bitcoin, не обменивая в йены.


Переведено специально для MMGP.ru
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sunmistik на форуме  
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Старый Сегодня, 19:36
#2
Интересующийся
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.12.2009
Сообщений: 25
Благодарностей: 7
КП: 0.000
Re: Япония - место, где Bitcoin получит мощный толчок и поощрение за его использовани
Лишнее подтверждение тому, что если государство хочет что то сделать, то делает, и создает поле для работы и развития. Хотя если честно не понятен мне ажиотаж вокруг этой валюты.
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Mahnovec на форуме  
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