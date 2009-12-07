sunmistik



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Япония - место, где Bitcoin получит мощный толчок и поощрение за его использование





Вitcoin должен казаться нормальным, законным и безопасным прежде, чем он сможет стать мейнстримом.



Швейцария является еще одним примером богатой развитой страны , где Bitcoin становится респектабельным.



Швейцария и Япония также имеют сильные валюты. Данный факт является противоположным доказательством теории , что принятие Bitcoin будет происходить в первую очередь в странах с несостоятельными валютами.



Многие люди были привлечены к Bitcoin мечтами об отсутствии участия государства в формировании валюты, основанной на математике замены более авторитарного управления.



Япония является третьей по величине экономикой в мире (после Америки и Китая), где Bitcoin прочно обосновался.



Немного ранее Биткоина в Японии существовала Magic The Gathering Online биржа называемая MTGox. Из торговых карт любимых ботаниками, которые любили торговать с помощью них валютами.



Когда MTGox обанкротилась и много людей потеряли свои деньги, он стал посмешищем для беззаконного и опасного мира Bitcoin.



Но это еще не все.

Япония сделала три меры для поощрения принятия Bitcoin:



1. сделала регулируемые биржи;

2. поработала над правовым статусом валюты;

3. исключила налог с продаж Биткоин.



Это привело к возникновению ряда хороших результатов в бизнесе:



1. Биткоин стал вторым по объему торгов;

2. в торговле Биткоин принимало 5000 продавцов;

3. сильное венчуное финансирование;

4. Обмен валюты и регулируемое страхование.



Неспособность MTGox объяснялось простой старомодной проблемой - смешиванием счетов.



В 2016 году Япония приняла законопроект, который предписывает операторам обмена виртуальной валюты регистрироваться в Японском Агентстве Финансовых Услуг .



Этот уровень регулирования призывает страховые компании активизировать страхование и предлагает для Bitcoin обмен.



Mitsui Sumitomo Insurance охватывает диапазон от десяти миллионов йен (88,500 американских долларов) до одного миллиарда иен (8,85 млн американских долларов). Он также охватывает потери от внутренних и внешних угроз, в том числе кражи работника, ошибки, кибератаки и другие несанкционированные виды доступа.



Первым крупнейшим клиентом биржи Вitcoin в Японии стал Bitflyer.



Новый закон определяет Bitcoin в качестве официальной валюты, которая может быть использована для осуществления платежей и активов, которые могут быть переданы в цифровом виде. Это простой закон, но меняет все правила игры. Вы можете заплатить за незаконные вещи с помощью Bitcoin, но сама валюта является столь же законным, как чемодан, полный наличных денег на стоянке.



Нет налога с продаж.

Это позволит платить с Bitcoin стать более привлекательным, делая его более дешевым для покупателя и более низкой для продавца и организатора торгов.



Некоторые предполагают, что Олимпийские игры, в связи с проведением в Токио в 2020 году, дадут толчок для Bitcoin, так как посетители смогут расплачиваться при помощи Bitcoin, не обменивая в йены.





Переведено специально для MMGP.ru Вitcoin должен казаться нормальным, законным и безопасным прежде, чем он сможет стать мейнстримом.Швейцария является еще одним примером богатой развитой страны , где Bitcoin становится респектабельным.также имеют сильные валюты. Данный факт является противоположным доказательством теории , что принятие Bitcoin будет происходить в первую очередь в странах с несостоятельными валютами.Многие люди были привлечены к Bitcoin мечтами обв формировании валюты, основанной на математике замены более авторитарного управления.(после Америки и Китая), где Bitcoin прочно обосновался.Немного ранее Биткоина в Японии существовала Magic The Gathering Online биржа называемая MTGox. Из торговых карт любимых ботаниками, которые любили торговать с помощью них валютами.Когда MTGox обанкротилась и много людей потеряли свои деньги, он стал посмешищем для беззаконного и опасного мира Bitcoin.Но это еще не все.1. сделала регулируемые биржи;2. поработала над правовым статусом валюты;3. исключила налог с продаж Биткоин.Это привело к возникновению ряда1. Биткоин стал вторым по объему торгов;2. в торговле Биткоин принимало 5000 продавцов;3. сильное венчуное финансирование;4. Обмен валюты и регулируемое страхование.Неспособность MTGox объяснялось простой старомодной проблемой - смешиванием счетов.В 2016 году Япония приняла законопроект, который предписывает операторам обмена виртуальной валютыЭтот уровень регулирования призывает страховые компании активизировать страхование и предлагает для Bitcoin обмен.охватывает диапазон от десяти миллионов йен (88,500 американских долларов) до одного миллиарда иен (8,85 млн американских долларов). Он также охватывает потери от внутренних и внешних угроз, в том числе кражи работника, ошибки, кибератаки и другие несанкционированные виды доступа.Первым крупнейшим клиентом биржи Вitcoin в Японии сталвалюты, которая может быть использована для осуществления платежей и активов, которые могут быть переданы в цифровом виде. Это простой закон, но меняет все правила игры. Вы можете заплатить за незаконные вещи с помощью Bitcoin, но сама валюта является столь же законным, как чемодан, полный наличных денег на стоянке.Это позволит платить с Bitcoin стать более привлекательным, делая его более дешевым для покупателя и более низкой для продавца и организатора торгов.Некоторые предполагают, что, в связи с проведением в Токио в 2020 году,, так как посетители смогут расплачиваться при помощи Bitcoin, не обменивая в йены.

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