Комания Ford получила убыток впервые с 2009 года

Убытки компании Ford Motor в 4-м квартале прошлого года составили $783 миллионов или же $0.20 за акцию. Как сообщил президент компании Алан Малалли, подобный убыток стал для компании первым начиная с 2009 года. Также была заявлена причина: поправки в пенсионное программе. Операционная прибыль в 4-м квартале приравнивалась к $0.3 за акцию, которая сошёлся с данными аналитиков компании Thomson Reuters.
По результатам 2016 года Ford Motor получил прибыль в размере $10,4 миллиардов (до уплаты налогов), несмотря на то, что выручка снизилась на 60% ($4,61 миллиарда). Чистая прибыль компании за квартал сократилась на 4% ($38,8 миллиарда), а за 2016 год увеличилась на 1,5% ($152 миллиарда). Доля компания на рынке потребителей в прошлом году стала на уровне 7,1%, это на 0.1% меньше, чем в 2015 году.
В 2017 году Ford объявил о снижении чистой прибыли, так как аналитики Уолл-Cтрит дали прогноз по стоимости акции, которая будет составлять $1,63 при доходности $142 миллиарда.
Кстати, Ford заявил о выплатах премий 56 000 рабочим с почасовой оплатой труда, итого в 2016 году 52 900 рабочих компании Ford получили никогда небывалое денежное вознаграждение по $9300.
Напомню, что компания Ford была создана в 1903 году, но выход на авторынок состоялся в 1956 году. Руководящий орган компании расположен в Дирборн (Мичиган). У Ford сейчас в распоряжении 62 предприятия, на которых работают более 200 000 человек. Помимо "легковушек", "грузовиков" и автобусов, в портфель Ford входят компании Lincoln и бразильский Troller.
Специально для MMGP.RU
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