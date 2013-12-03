Финансовый регулятор Швейцарии выдал предварительную лицензию компании Xapo

Биткоин-стартап Xapo сообщил о получении предварительного одобрения со стороны регуляторных органов Швейцарии. Соответствующий пост был размещен в официальном блоге компании.
Как напомнили представители компании, три года назад для работы с нерезидентами США ими было принято решение о выборе страны с наиболее комфортным регуляторным климатом. В марте 2015 года выбор пал на Швейцарию.
Теперь же Xapo сообщили о получении предварительного одобрения со стороны швейцарского регулятора финансовых рынков FINMA. Окончательное решение зависит от целого ряда факторов, но команда стартапа уверена в благополучном решении вопроса, что позволит Xapo обслуживать нерезидентов США, используя швейцарский офис.
«Мы хотели бы поблагодарить FINMA за их профессионализм. С самого начала мы получали поддержку, а работа была построена на принципах сотрудничества, активности и транспарентности. Все ответы регулятора на наши вопросы были основаны на действующем законодательстве Швейцарии и принципе защиты прав потребителя. На протяжении всего времени мы старались прийти в соответствие с требованиями FINMA, модифицируя для этого наши продукты
», — говорится в заявлении стартапа.
Команда Xapo также считает, что именно благодаря таким действиям регулятора Швейцария может стать центром инноваций в области финтеха.
Отметим, что благодаря особенностям законодательства Швейцария привлекает все больше внимания со стороны финтех- и блокчейн-компаний.