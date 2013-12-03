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Финансовый регулятор Швейцарии выдал предварительную лицензию компании Xapo

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Старый Сегодня, 17:25
#1
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Финансовый регулятор Швейцарии выдал предварительную лицензию компании Xapo
Биткоин-стартап Xapo сообщил о получении предварительного одобрения со стороны регуляторных органов Швейцарии. Соответствующий пост был размещен в официальном блоге компании.

Как напомнили представители компании, три года назад для работы с нерезидентами США ими было принято решение о выборе страны с наиболее комфортным регуляторным климатом. В марте 2015 года выбор пал на Швейцарию.

Теперь же Xapo сообщили о получении предварительного одобрения со стороны швейцарского регулятора финансовых рынков FINMA. Окончательное решение зависит от целого ряда факторов, но команда стартапа уверена в благополучном решении вопроса, что позволит Xapo обслуживать нерезидентов США, используя швейцарский офис.


«Мы хотели бы поблагодарить FINMA за их профессионализм. С самого начала мы получали поддержку, а работа была построена на принципах сотрудничества, активности и транспарентности. Все ответы регулятора на наши вопросы были основаны на действующем законодательстве Швейцарии и принципе защиты прав потребителя. На протяжении всего времени мы старались прийти в соответствие с требованиями FINMA, модифицируя для этого наши продукты», — говорится в заявлении стартапа.

Команда Xapo также считает, что именно благодаря таким действиям регулятора Швейцария может стать центром инноваций в области финтеха.

Отметим, что благодаря особенностям законодательства Швейцария привлекает все больше внимания со стороны финтех- и блокчейн-компаний.


Источник:
сточник:https://blog.xapo.com/xapo-regulator...n-switzerland/
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Последний раз редактировалось Сергей Горин; Сегодня в 17:28.
Сергей Горин вне форума  
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