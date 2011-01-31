Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Swissadspaysfaucet.com - весьма похож на freebitco =)

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:09
#1
Специалист
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: ZP
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 592
Благодарностей: 167
КП: 0.118
Swissadspaysfaucet.com - весьма похож на freebitco =)
Swissadspaysfaucet.com - классно сделанный кран, по шаблонам freebitco, только со своими доработками.

Работает с 2016-08-08.

Кран выдает сатоши 1 раз в час:

Курс зависит от курса битка и постоянно меняется.
Мне несколько раз выпадало 1000 сатош, хотя и собираю я не каждый час.

С покупкой апгрейда, собирать сатоши можно каждые 45 минут, про апгрейд ниже.

Минималка большая: 120.000 сатош, выплачивается быстро, мне пришла в течении часа, но заказывал я ночью Платят на любой кошелек.
С апгрейдом, миималка 50.000

Раньше минималка была 400.000 =), я думаю так Админ обезопасил себя на старте, чтобы посмотреть как будут идти дела и со временем, как ситуация стала стабилизироваться и стала более явной, начал понижать минималку. Что говорит о том, что Админ очень серьезно относится к своему проекту.

На сайте есть лотерея, которая разыгрывается раз в неделю.
Билеты достаются каждый раз, при сборе сатош, 2 билета за 1 сбор.
Также их можно покупать.

Есть раздел с новостями!

Админ отзывчивый, общался с ним, отвечает быстро.

Есть 2 игры Hi - Lo и Dice и Coin Toss, где можно поднимать и сливать свои сатоши

Реф программа 25% (30% с апгрейдом)

Апгрейд стоит 3 бакса, можно покупать через PayPal или биткоины.
Что дает апгрейд:


Моя выплата, пришла в течении часа:

Я купил апгрейд, поэтому минималка снизилась до 50.000.

Пришла выплата на Xapo:


__________________
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Личный блог, инвестирую в сети с 2009 г. Рефбек до 200%
Халявные Биткоины
Последний раз редактировалось LuckyStar; Сегодня в 17:13.
LuckyStar на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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