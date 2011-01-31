Swissadspaysfaucet.com - весьма похож на freebitco =)

Swissadspaysfaucet.com
- классно сделанный кран, по шаблонам freebitco, только со своими доработками.
Работает с 2016-08-08.
Кран выдает сатоши 1 раз в час:
Курс зависит от курса битка и постоянно меняется.
Мне несколько раз выпадало 1000 сатош, хотя и собираю я не каждый час.
С покупкой апгрейда, собирать сатоши можно каждые 45 минут, про апгрейд ниже.
Минималка большая: 120.000 сатош, выплачивается быстро, мне пришла в течении часа, но заказывал я ночью
Платят на любой кошелек.
С апгрейдом, миималка 50.000
Раньше минималка была 400.000 =), я думаю так Админ обезопасил себя на старте, чтобы посмотреть как будут идти дела и со временем, как ситуация стала стабилизироваться и стала более явной, начал понижать минималку. Что говорит о том, что Админ очень серьезно относится к своему проекту.
На сайте есть лотерея, которая разыгрывается раз в неделю.
Билеты достаются каждый раз, при сборе сатош, 2 билета за 1 сбор.
Также их можно покупать.
Есть раздел с новостями!
Админ отзывчивый, общался с ним, отвечает быстро.
Есть 2 игры Hi - Lo и Dice и Coin Toss, где можно поднимать и сливать свои сатоши
Реф программа 25% (30% с апгрейдом)
Апгрейд стоит 3 бакса, можно покупать через PayPal или биткоины.
Что дает апгрейд:
Моя выплата, пришла в течении часа:
Я купил апгрейд, поэтому минималка снизилась до 50.000.
Пришла выплата на Xapo: