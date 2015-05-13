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Oxford BioTherapeutics привлек $ 10 млн на разработку антител для лечения рака

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Oxford BioTherapeutics привлек $ 10 млн на разработку антител для лечения рака



Биотехнологическая компания, расположенная в Абингдон (Англия) и в Сан Хосе ( Калифорния) сориентирована на разработке целевых лекарственных средств для лечения рака, получила кредит на 10 млн долларов от Oxford Finance

Oxford Finance Corporation – компания, которая предоставляет срочные кредиты для медицинских стартапов. Кстати, на сегодняшний день компания выдала кредитов на сумму более $ 3 млрд.

Oxford BioTherapeutics намерена использовать кредитные средства для развития иммуно-онкологической терапии и разработки антител ADC
Компания была основана в 2004 году генеральным директором Кристианом Рохлффом. Сочетает в себе иммуно-онкологическую терапию, разработку лекарственных препаратов для антител и моноклонального антитела против новых видов опухолей человека.

Oxford BioTherapeutics имеет 16 кандидатских продукта, 2-е клинические и доклинические программы (вероятней всего диагностика), благодаря партнерству с фармацевтической компанией Menarini. 8 никем не поддержанные программы ADC и 2 доклинические программы совместно с таким монстром как Boehringer Ingelhei, который кстати уже более 130 лет занимается онкологическими заболеваниями

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
венчурный фонд, медицина, новости, привлечение инвестиций, стартап
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