Oxford BioTherapeutics привлек $ 10 млн на разработку антител для лечения рака

Биотехнологическая компания, расположенная в Абингдон (Англия) и в Сан Хосе ( Калифорния) сориентирована на разработке целевых лекарственных средств для лечения рака, получила кредит на 10 млн долларов от Oxford Finance
Oxford Finance Corporation – компания, которая предоставляет срочные кредиты для медицинских стартапов. Кстати, на сегодняшний день компания выдала кредитов на сумму более $ 3 млрд.
Oxford BioTherapeutics намерена использовать кредитные средства для развития иммуно-онкологической терапии и разработки антител ADC
Компания была основана в 2004 году генеральным директором Кристианом Рохлффом. Сочетает в себе иммуно-онкологическую терапию, разработку лекарственных препаратов для антител и моноклонального антитела против новых видов опухолей человека.
Oxford BioTherapeutics имеет 16 кандидатских продукта, 2-е клинические и доклинические программы (вероятней всего диагностика), благодаря партнерству с фармацевтической компанией Menarini. 8 никем не поддержанные программы ADC и 2 доклинические программы совместно с таким монстром как Boehringer Ingelhei, который кстати уже более 130 лет занимается онкологическими заболеваниями
Перевод специально для MMGP.RU