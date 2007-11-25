Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Solar Invest - возврат реферальных 140%

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Старый Сегодня, 16:42
#1
Мастер
 
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 09.11.2012
Сообщений: 2,399
Благодарностей: 922
КП: 0.013
Solar Invest - возврат реферальных 140%
ВСЕХ ПРИВЕТСТВУЮ!


Предлагаю рефбеки по проекту Solar Invest 140% (10% от суммы вклада) от всех вкладов



Тема проекта http://mmgp.ru/showthread.php?t=492256

ПРАВИЛА:

Цитата:
1) Вы должны быть моим рефералом! Мой ник в проекте chiksan или используйте контакты ниже для связи со мной.
(ЧИСТИМ КУКИ! ctrl+f5)

2) Постим вклад тут в теме! Номер кошелька можете прислать мне в личку или используя контакты ниже. Время выплаты рефбека в будни до 24 часов, в выходные могу отсутствовать за компьютером.

3) Выплату рефбека так же постим тут в теме!
Контакты:
Skype: chiksan_skreed
Telegram: @chiksan
E-mail: chiksan-monitoring.com@yandex.ru
__________________
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Александр Чикин на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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