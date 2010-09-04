ПриватБанк начинает широкомасштабное сотрудничество со страховым рынком

ПриватБанк начал процедуру аккредитации страховых компаний, которые станут партнерами банка при страховании лизингового, залогового, ипотечного имущества, личном страховании заемщиков, а также массовых продажах страховых продуктов. Как сообщили в банке, участие в аккредитации может принять любая страховая компания, которая соответствует общим требованиям, предусмотренным механизмом аккредитации.
«ПриватБанк сейчас открыт для сотрудничества со всеми страховыми компаниями Украины, предлагая нашим клиентам современные и выгодные страховые продукты, – говорит Алексей Туривной, руководитель направления «Страховой бизнес» ПриватБанка. – Наша сеть отделений, современные электронные технологии дают страховщикам уникальную возможность предлагать услуги миллионам клиентов банка и без лишних затрат продавать услуги и вести коммуникации с клиентами через цифровые каналы».
В частности, страховые партнеры банка для получения аккредитации должны заключить договор об открытии в ПАО КБ «ПриватБанк» текущего счета для зачисления страховых платежей от продаж страховых продуктов клиентам и партнерам банка, иметь неснижаемый остаток на текущем счете и заключить договор о размещении срочного депозита в размере не менее 3% от суммы сформированных страховых резервов. Также ПриватБанк предлагает страховщикам в работе с банком использовать электронный документооборот, сервисы «Папка24» и Invoice.
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