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В метро расскажут про безопасность банковских карт

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В метро расскажут про безопасность банковских карт

Вместо рекламы пассажиров Киевского метро будут обучать правилам безопасных карточных расчетов.

Межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА в рамках программы повышения финансовой грамотности украинцев начинает информационную кампанию о правильном использовании платёжных инструментов. Об этом сообщили представители межбанковской ассоциации во время конференции «Статистика и тенденции платежного мошенничества в 2016 году». Мероприятие состоялось 26 января в Киеве.

С февраля во всех вагонах метро появятся яркие листовки о правилах использования банковских карт.

Всего будет выпущено три вида картинок. Они будут кратко и наглядно описывать, как избежать разных типов мошенничества во время снятия денег в банкомате, при оплате товаров и услуг через интернет и в других ситуациях.

Помимо рекламы в метро, информация о защите карт появится на биллбордах, баннерах в интернете, на инфоплакатах и даже в газетах для пенсионеров.

Истчоник.
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Метки
новости, платежная система
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