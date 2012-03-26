cryptobit-cryptobit.io

Bitcoin система обеспечивает только одну возможность дополнительной эмиссии, что означает, новые Bitcoins получены в награду тем, кто генерируется следующий блок. Полученная награда для блоков могут быть использованы после получения 120 подтверждений (т.е. система позволяет проводить вознаграждение в приблизительно 20 часов).
История развития и формирование системы Bitcoin является удивительным. Начиная с нескольких долларов в 2009-ом, валюта выросла в 2013 году до $ 1000 за Bitcoin. Именно тогда мы тщательно изучили этот вопрос и точно проанализировал ситуацию Bitcoin курса и из альт валют, мы поняли, что эта ниша является многообещающим и далеко идущие последствия, несмотря на тот факт, что все бросились массово шахты Bitcoins. Для создания большого собственную ферму и быстро окупить затраты у нас не было средств, чтобы сделать это, таким образом, деятельность Bitcoin World Company началась с личной добычи полезных ископаемых на нескольких графических карт, которые до сих пор были окупаемости в 2013 году, а также путем привлечения партнеров, которые инвестировала в покупку оборудования. Постепенно эта тактика привела к тому, что оборудование окупилось, в результате чего дополнительный капитал для приобретения Asiks, поскольку добычу полезных ископаемых на графических картах было менее выгодным. Старое оборудование было продано, а новые были приобретены и, таким образом, мы взрослеем идею создания современного производства.
Инвестиционный план 1
110% через 1 день
реферальная комиссия 5%
Всего прибыль 110%
выплата один раз после 24 часов
Инвестиционный план 2
60% в день на 2 дня
реферальная комиссия10%
Всего прибыль 120%
Автовыплата каждые 24 часа(2 выплаты)
Инвестиционный план 3
2% ежечасно на 100 часов
реферальная комиссия 15%
Всего прибыль- 200%
Автовыплаты каждый час
Платежные системы:
BTC
Мин.депозитt - 0.01 BTC Макс.депозит - неограничен Реферальная программа -5% / 10% / 15% в зависимости от плана Мин. вывоl 0.0001 BTC Выплаты инстант,для 2го и 3го плана-автоматические
Registrar: Namecheap
Name: WhoisGuard Protected Organization Name
Name Server: dns1.registrar-servers.com
Name Server: dns2.registrar-servers.com