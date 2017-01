MyinvestBlog Топ Мастер

cryptobit-cryptobit.io cryptobit-cryptobit.io



Старт 27.01.2017



Я не админ данного проекта.



гугл-перевод

Цитата: Bitcoin система обеспечивает только одну возможность дополнительной эмиссии, что означает, новые Bitcoins получены в награду тем, кто генерируется следующий блок. Полученная награда для блоков могут быть использованы после получения 120 подтверждений (т.е. система позволяет проводить вознаграждение в приблизительно 20 часов).

История развития и формирование системы Bitcoin является удивительным. Начиная с нескольких долларов в 2009-ом, валюта выросла в 2013 году до $ 1000 за Bitcoin. Именно тогда мы тщательно изучили этот вопрос и точно проанализировал ситуацию Bitcoin курса и из альт валют, мы поняли, что эта ниша является многообещающим и далеко идущие последствия, несмотря на тот факт, что все бросились массово шахты Bitcoins. Для создания большого собственную ферму и быстро окупить затраты у нас не было средств, чтобы сделать это, таким образом, деятельность Bitcoin World Company началась с личной добычи полезных ископаемых на нескольких графических карт, которые до сих пор были окупаемости в 2013 году, а также путем привлечения партнеров, которые инвестировала в покупку оборудования. Постепенно эта тактика привела к тому, что оборудование окупилось, в результате чего дополнительный капитал для приобретения Asiks, поскольку добычу полезных ископаемых на графических картах было менее выгодным. Старое оборудование было продано, а новые были приобретены и, таким образом, мы взрослеем идею создания современного производства.



Инвестиционный план 1



110% через 1 день



реферальная комиссия 5%

Всего прибыль 110%

выплата один раз после 24 часов





Инвестиционный план 2



60% в день на 2 дня

реферальная комиссия10%

Всего прибыль 120%

Автовыплата каждые 24 часа(2 выплаты)





Инвестиционный план 3



2% ежечасно на 100 часов



реферальная комиссия 15%

Всего прибыль- 200%

Автовыплаты каждый час





Платежные системы:

BTC





Мин.депозитt - 0.01 BTC

Макс.депозит - неограничен

Реферальная программа -5% / 10% / 15% в зависимости от плана

Мин. вывоl 0.0001 BTC

Выплаты инстант,для 2го и 3го плана-автоматические



Registrar: Namecheap

Name: WhoisGuard Protected Organization Name

Name Server: dns1.registrar-servers.com

Name Server: dns2.registrar-servers.com



SIGN UP



Тема создана исключительно для ознакомления,будьте осторожны при инвестировании в высокодоходные проекты!





Депозит:



January 27 @ 01:37 PM

https://blockchain.info/tx/7314c6210...91b789519df9a0

