Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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cryptobit-cryptobit.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:29
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 28,101
Благодарностей: 3,866
КП: 0.424
cryptobit-cryptobit.io
cryptobit-cryptobit.io

Старт 27.01.2017

Я не админ данного проекта.

гугл-перевод
Цитата:
Bitcoin система обеспечивает только одну возможность дополнительной эмиссии, что означает, новые Bitcoins получены в награду тем, кто генерируется следующий блок. Полученная награда для блоков могут быть использованы после получения 120 подтверждений (т.е. система позволяет проводить вознаграждение в приблизительно 20 часов).
История развития и формирование системы Bitcoin является удивительным. Начиная с нескольких долларов в 2009-ом, валюта выросла в 2013 году до $ 1000 за Bitcoin. Именно тогда мы тщательно изучили этот вопрос и точно проанализировал ситуацию Bitcoin курса и из альт валют, мы поняли, что эта ниша является многообещающим и далеко идущие последствия, несмотря на тот факт, что все бросились массово шахты Bitcoins. Для создания большого собственную ферму и быстро окупить затраты у нас не было средств, чтобы сделать это, таким образом, деятельность Bitcoin World Company началась с личной добычи полезных ископаемых на нескольких графических карт, которые до сих пор были окупаемости в 2013 году, а также путем привлечения партнеров, которые инвестировала в покупку оборудования. Постепенно эта тактика привела к тому, что оборудование окупилось, в результате чего дополнительный капитал для приобретения Asiks, поскольку добычу полезных ископаемых на графических картах было менее выгодным. Старое оборудование было продано, а новые были приобретены и, таким образом, мы взрослеем идею создания современного производства.


Инвестиционный план 1

110% через 1 день

реферальная комиссия 5%
Всего прибыль 110%
выплата один раз после 24 часов


Инвестиционный план 2

60% в день на 2 дня
реферальная комиссия10%
Всего прибыль 120%
Автовыплата каждые 24 часа(2 выплаты)


Инвестиционный план 3

2% ежечасно на 100 часов

реферальная комиссия 15%
Всего прибыль- 200%
Автовыплаты каждый час


Платежные системы:
BTC


Мин.депозитt - 0.01 BTC
Макс.депозит - неограничен
Реферальная программа -5% / 10% / 15% в зависимости от плана
Мин. вывоl 0.0001 BTC
Выплаты инстант,для 2го и 3го плана-автоматические

Registrar: Namecheap
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Тема создана исключительно для ознакомления,будьте осторожны при инвестировании в высокодоходные проекты!


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Старый Сегодня, 16:35
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,308
Благодарностей: 711
КП: 0.152
Re: cryptobit-cryptobit.io
если это и есть развернутые планы, все остальное можно не читать ..
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Старый Сегодня, 16:37
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 1,838
Благодарностей: 2,937
КП: 0.414
Re: cryptobit-cryptobit.io
Дубль темы
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