Чистая прибыль PayPal за год выросла на 7% — до $390 млн

Чистая прибыль американского оператора международной платежной системы PayPal в 2016 году выросла на 7% — до $390 млн против $367 годом ранее, сообщает компания.
Чистая выручка PayPal выросла на 17% — до $2,981 млрд. Объем транзакций через платежную систему вырос на 23% — до 1,8 млрд транзакций, совокупный объем платежей составил $99 млрд.
Пользователи PayPal могут совершать денежные переводы с помощью Siri
«Мы расширили наше лидерство, создав более 18 млн активных клиентских счетов с большей вовлеченностью, чем когда-либо прежде… В конце знакового для PayPal года мы чувствуем себя вполне способными для того, чтобы добиться устойчивого роста и в 2017 году, и далее», — отметил президент и гендиректор PayPal Дэн Шульман.
В октябре PayPal объявила о росте выручки на $2,67 млрд (18%) в третьем квартале 2016 года, а годовой доход ожидался от $10,78 млрд до $10,85 млрд.
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