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Суд Лондона приговорил бывшего трейдера ФК "Открытие" к 12 годам тюрьмы

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Суд Лондона приговорил бывшего трейдера ФК "Открытие" к 12 годам тюрьмы
Суд Лондона приговорил бывшего трейдера ФК "Открытие" к 12 годам тюрьмы
27.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Суд лондонского района Саутворк приговорил бывшего сотрудника финансовой корпорации "Открытие" Джорджа Урумова к 12 годам тюремного заключения, бывшего брокера Threadneedle Asset Management Владимира Герсамию - к 7 годам, говорится в пресс-релизе "Открытия". В среду, 25 января, суд признал их виновными в мошенничестве и отмывании денег. Из зала суда оба отправились в одну из лондонских тюрем.

"Мы вполне удовлетворены решением суда, который дал однозначную оценку действиям Урумова, приговорив его к продолжительному тюремному заключению", - приводятся в пресс-релизе слова председателя правления "Открытие Холдинга" Алексея Карахана.

Джордж Урумов, успешный трейдер, пришедший в ФК "Открытие" в 2011 году из Knight Capital на должность руководителя департамента по торговле инструментами с фиксированной доходностью в Лондоне, присвоил большую часть из $25 млн, которые предназначались для выплат специального вознаграждения сотрудникам, которых он обещал привести в банк для развития бизнеса.

Еще по одному эпизоду ДУрумов с сообщниками обвинялись в мошенничестве с аргентинскими ценными бумагами. Ценные бумаги были приобретены на сумму $213 млн, хотя действительная стоимость варрантов была в несколько раз меньше (трейдер утверждал, что цена бумаг устанавливается в долларах, хотя на самом деле они котировались в аргентинских песо).

Вырученные деньги по этим и другим схемам были легализованы посредством ряда операций по переводу средств в офшорные компании и на счета в швейцарских банках, потрачены на недвижимость в Лондоне и предметы роскоши. Урумов, родившийся в России, был принят в ФК "Открытие" в феврале 2011 года, но уже в сентябре в корпорации начали подозревать его в мошенничестве, и в октябре он был арестован лондонской полицией.

Уроженец Грузии Герсамия, который был одним из организаторов мошенничества и в результате получил часть похищенных средств, был уволен из Threadneedle и арестован лондонской полицией. С 2014 года "Открытие" выиграло уже несколько гражданских дел против своих бывших сотрудников и вернуло себе десятки миллионов долларов.

"Открытие" продолжает сотрудничать с правоохранительными органами ряда стран, в том числе Швейцарии, Израиля и России, чтобы помочь привлечь к ответственности всех участников мошенничества. "Три года назад Высокий суд Лондона признал Урумова и его сообщников виновными в мошенничестве. В результате "Открытию" удалось вернуть похищенные злоумышленниками активы на сумму свыше $100 млн. Также заморожены средства в Швейцарии, где в ближайшее время начнется уголовный процесс над другими участниками мошенничества", - заявил Карахан.



Источник RNS.
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