DEAC инвестирует 10 млн евро в строительство нового дата-центра

Оператор дата-центров DEAC завершил проектирование третьего центра обработки данных (ЦОД) в Риге, запуск которого запланирован на начало 2018 года.
После запуска новой площадки, компания планирует удвоить мощность имеющихся дата-центров, укрепив тем самым свои позиции лидера в Балтии и становясь все более влиятельным международным поставщиком услуг предприятиям в странах СНГ, Европы и в США.
Инфраструктура нового дата-центра позволит разместить 400 серверных стоек. В настоящее время имеющиеся в Риге центры обработки данных вмещают 330 серверных стоек, таким образом, после запуска в эксплуатацию нового, более крупного дата-центра общее количество стоек DEAC в Риге вырастет до 730. Компания прогнозирует что в ее распоряжении будет самое большое количество серверных стоек среди коммерческих дата-центров Балтии, что обеспечит клиентам мгновенный доступ к практически неограниченным IТ-мощностям. В основе данного стратегического шага лежит стремительный рост количества заказчиков из Украины и стран СНГ.
“С подведения электролинии мощностью 4 МВт мы завершили первый этап строительства объекта. Дата-центр спроектирован в соответствии со стандартом TIER III, который предусматривает минимальный показатель доступности - 99,98%”, – заявил СЕО компании DEAC Андрис Гайлитис. “В новом дата-центре будет существенно улучшена инфраструктурная платформа для телекоммуникационных операторов, радио и телеканалов, а также онлайн-ТВ. Новые мощности увеличат возможности компании DEAC в работе над техническими проектами глобальных корпораций.”
“Благодаря тому, что наша компания уже более десяти лет работает на зарубежных рынках, мы достигли того, что DEAC доверяют как надежному и качественному поставщику услуг регионального масштаба,” – добавил A. Гайлитис. “Существующая инфраструктура компании позволяет уже сегодня разворачивать на своих мощностях комплексные IТ-проекты высокого уровня, a запуск нового дата-центра позволит и в дальнейшем предоставлять клиентам необходимые вычислительные ресурсы без ограничений, что является очень важным критерием при выборе поставщика IТ-услуг.”
Помимо этого, компания также инвестирует в запуск прямого канала передачи данных Киев-Рига, таким образом клиентам из Украины будет обеспечен еще более удобный и надежный доступ к ресурсам, хранящимся в дата-центрах DEAC. Подобный проект обеспечит бесперебойное высокоскоростное Интернет-соединение в обход загруженных традиционных узлов Европы и России. Запуск канала запланирован в 2018 году. Решение позволит предоставлять индивидуальное шифрование каждого канала клиента. Будут использоваться самые надежные и современные методы и оборудование шифрования. Клиент сможет сам контролировать ключи и процессы шифрования.
Компания DEAC является одним из лидеров на рынке европейских облачных технологий. Особенностью облачных решений является возможность получения в аренду необходимых вычислительных мощностей и плата только за используемые ресурсы. Так, одним из клиентов дата-центра является известная социальная сеть с аудиторией 280 млн пользователей, что свидетельствует о мощном вычислительном потенциале дата-центров компании.
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