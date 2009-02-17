Руководство по покупке больших объемов биткойнов

Поскольку котировки биткойна взлетели к концу 2016 года, многие инвесторы стали интересоваться покупкой биткойнов в больших объёмах. Стандартные методы, используемые большинством людей, не всегда подходят для таких покупок из-за высоких комиссий за размещение депозита и проведение транзакций, а также ограниченного предложения биткойнов на биржах. Изложенное в этой статье руководство представит вам наиболее экономически эффективные способы покупки биткойнов в больших объёмах (на сумму свыше $100 000).



Биткойн-дилеры или традиционные биткойн-биржи



Существует два основных варианта покупки биткойнов в больших объемах – либо через дилеров (на внебиржевом рынке) или на традиционных биржах. Внебиржевые игроки (дилеры) представлены компаниями или частными лицами, желающими продать вам биткойны напрямую, а не через регулируемые (централизованные) и автоматизированные трейдинговые платформы.



Преимущества покупки через дилеров



Высокая ликвидность – внебиржевые компании (дилеры) специализируются на поставках больших объёмов биткойнов для крупных покупателей, таких как институциональные инвесторы. Это означает, что в большинстве случаев ваш заказ будет выполнен в полном объёме быстрее, чем на традиционной бирже.

Фиксированная цена – когда вы покупаете большие пакеты биткойнов на централизованной автоматизированной бирже, вы, вероятно, заметите рост котировок по мере выполнения вашего заказа. Это связано с тем, что как только вы закончите покупку у «дешевых» продавцов, вы постепенно перейдёте к «дорогим» продавцам. То есть, у вас не будет фиксированной цены покупки. При использовании внебиржевой компании (дилера) вы сможете договориться о фиксированной цене (например, обменный курс + 1%).



Аргументы против покупки через дилеров



Меньше прозрачности – в то время как на традиционной бирже книга заказов прозрачна (каждый может её просмотреть), при покупке на внебиржевом рынке биткойнов вы не знаете точно ни с кем вы имеете дело, ни проторговываемые ими объёмы. Вы принимаете решение на основе лишь той информацией, которую получаете от продавца.

Меньше регулирования – покупка на внебиржевом рынке означает покупку на рынке с более слабым регулированием, поскольку многие из внебиржевых продавцов (дилеров) не зарегистрированы как отправители денежных средств, следовательно, риск при таких сделках возрастает.



Известные биткойн-дилеры



Перечислив различные плюсы и минусы использования внебиржевого рынка, давайте рассмотрим некоторых из наиболее известных внебиржевых игроков биткойн-экономики. Большинство из этих сервисов потребуют от вас регистрации на их ресурсах, к тому же они не открыты для широкой публики.



ItBit для организаций



ItBit является известной биткойн-биржей, основанной в 2013 году. Это регулируемая биржа в США, предлагающая услуги по купле-продаже биткойнов институциональным инвесторам. ItBit для организаций – это компания полного комплекса финансовых услуг для организаций, торгующих биткойнами. Группа обслуживания институциональных клиентов биржи ItBit предоставляет организациям и активным трейдерам персонализированный сервис и поддержку. Itbit заявляет, что предлагает очень конкурентоспособные цены для внебиржевых операций, что делает её весьма привлекательной, учитывая, что при этом она является регулируемой биржей.



Genesis



Genesis трейдинговая компания для институциональных клиентов, предлагающая двустороннюю ликвидность для цифровых валют, включая биткойн и эфир. С сентября 2013 года, объём торгов Genesis достиг более 1 500 000 биткойнов (ВТС) на сумму более $600 млн., при этом было совершено более 6 000 сделок.



Компания проводит сделки с минимальным объёмом от 25 биткойнов (на сумму не менее $22 000). Однако, средний размер сделки составляет около 375 биткойнов (на сумму около $300 000).



В отличие от некоторых других внебиржевых компаний, финансовая деятельность компании Genesis регулируется государственными агентствами FINRA (Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов) и SEC (Государственная комиссия по ценным бумагам США). Компания Genesis также подала запрос на получение лицензии на торговлю цифровыми валютами «bitlicense» в штате Нью-Йорк. О компании многократно писали в прессе, хотя в течение 2016 года о них слышали немногие.



Cumberland mining



Компания Cumberland mining предлагает конкурентные цены на покупку-продажу биткойнов для финансовых организаций – институциональных инвесторов. Также, она обеспечивает ликвидность для некоторых крупных традиционных бирж, торгующих биткойнами. На сайте компании размещено не так много информации о её деятельности, однако, ранее Coindesk опубликовал о ней статью, кроме того данная компания также являлась партнёром компании Tradeblock.



Richfund – крупнейший в мире биткойн хедж-фонд



Richfund был основан ещё в начале 2013 года группой сторонников биткойна. Фонд занимается майнинговыми операциями, обеспечением (подержанием) ликвидности биткойна, автоматизированными арбитражными сделками и внебиржевой торговлей. Richfund предоставляет услуги по внебиржевым торгам биткойнами в размере не менее 1 000-5 000 BTC в Китае, Корее, Камбодже, Гонконге и на Тайване.



Крупные сделки на традиционных биткойн-биржах



Если вы хотите использовать традиционные автоматизированные и регулируемые биткойн-биржи для покупки большого количества биткойнов, существует несколько подходящих для этих целей бирж.



Coinbase (кошелёк и биржа)



Coinbase на сегодня является одной из ведущих биткойн-компаний. Есть два варианта покупки большого количества биткойнов на Сoinbase.



Coinbase кошелёк – если вы являетесь прошедшим проверку пользователем, то можете купить биткойны непосредственно у брокерской службы Coinbase на сумму до $50 000 в день (в некоторых штатах США вы можете поднять лимит до $100 000 в день). Хотя цена очень близка к рыночной, Coinbase возьмёт комиссию в размере 1% от суммы этих сделок, что очевидно относительно дорого.

GDAX (Coinbase биржа) – биржа поддерживает объём торгов в размере около 4 000 биткойнов в день. Размещая заказ на покупку по рыночной цене, заказ немедленно отправляется на выполнение, а вы считаетесь маркет-тейкером и уплачиваете комиссию в размере от 0,10% до 0,25%. Когда вы размещаете заказ, который не соответствует текущей цене, то он помещается в книгу ордеров. Если другой клиент размещает заказ, который соответствует вашему, вы считаетесь маркет-мейкером, и ваша комиссия составит 0%. Однако, у GDAX более низкие суточные лимиты на покупку, чем аналогичные лимиты у брокерской службы компании Coinbase, так что здесь вы можете купить биткойнов на сумму менее $10 000 в день.



Bitstamp



Старейшая биткойн-биржа Bitstamp в настоящее время осуществляет торги биткойнами в размере 5 000 биткойнов в день. Комиссия при размещении депозита составляет 0,05%, кроме того, в зависимости от вашего объёма торгов вы платите комиссию за сделку в размере 0,25% -0,1%. При заведении фиата на биржу по системе SEPA, треёдер освобождается от уплаты комиссии за размещение депозита.



(Лично я использую этот метод для покупки монет в больших объёмах)



Kraken



Основанная в 2011 году в Сан-Франциско биржа Kraken – крупнейшая биткойн-биржа по объёмам торгов в евро и по ликвидности, а также там торгуются пары с канадским долларом, долларом США, английским фунтом и японской йеной. По объёмам торгов биткойнами биржа Kraken аналогична Bitstamp, средний торгуемый объем там 5 000 биткойнов в день.



Комиссионные биржи Kraken рассчитываются на основе модуля тейкер-мейкер, аналогично подходу биржи GDAX. Размер комиссии варьируется в пределах 0%-0,26% в зависимости от того, кем вы выступаете – маркет-мейкером или маркет-тейкером, соответственно.



Заключение



Со всей шумихой вокруг него, биткойн всё ещё находится на начальном этапе развития, и возможности его покупки в больших объёмах ограничены. Однако, вышеуказанные сервисы смогут предложить адекватное решение проблемы. Если есть возможность и ликвидность позволяет, я посоветовал бы работать с регулируемыми биржами (например, Bitstamp, Kraken, GDAX), отдавая им предпочтение перед внебиржевыми компаниями.



Источник. Поскольку котировки биткойна взлетели к концу 2016 года, многие инвесторы стали интересоваться покупкой биткойнов в больших объёмах. Стандартные методы, используемые большинством людей, не всегда подходят для таких покупок из-за высоких комиссий за размещение депозита и проведение транзакций, а также ограниченного предложения биткойнов на биржах. Изложенное в этой статье руководство представит вам наиболее экономически эффективные способы покупки биткойнов в больших объёмах (на сумму свыше $100 000).Существует два основных варианта покупки биткойнов в больших объемах – либо через дилеров (на внебиржевом рынке) или на традиционных биржах. Внебиржевые игроки (дилеры) представлены компаниями или частными лицами, желающими продать вам биткойны напрямую, а не через регулируемые (централизованные) и автоматизированные трейдинговые платформы.Высокая ликвидность – внебиржевые компании (дилеры) специализируются на поставках больших объёмов биткойнов для крупных покупателей, таких как институциональные инвесторы. Это означает, что в большинстве случаев ваш заказ будет выполнен в полном объёме быстрее, чем на традиционной бирже.Фиксированная цена – когда вы покупаете большие пакеты биткойнов на централизованной автоматизированной бирже, вы, вероятно, заметите рост котировок по мере выполнения вашего заказа. Это связано с тем, что как только вы закончите покупку у «дешевых» продавцов, вы постепенно перейдёте к «дорогим» продавцам. То есть, у вас не будет фиксированной цены покупки. При использовании внебиржевой компании (дилера) вы сможете договориться о фиксированной цене (например, обменный курс + 1%).Меньше прозрачности – в то время как на традиционной бирже книга заказов прозрачна (каждый может её просмотреть), при покупке на внебиржевом рынке биткойнов вы не знаете точно ни с кем вы имеете дело, ни проторговываемые ими объёмы. Вы принимаете решение на основе лишь той информацией, которую получаете от продавца.Меньше регулирования – покупка на внебиржевом рынке означает покупку на рынке с более слабым регулированием, поскольку многие из внебиржевых продавцов (дилеров) не зарегистрированы как отправители денежных средств, следовательно, риск при таких сделках возрастает.Перечислив различные плюсы и минусы использования внебиржевого рынка, давайте рассмотрим некоторых из наиболее известных внебиржевых игроков биткойн-экономики. Большинство из этих сервисов потребуют от вас регистрации на их ресурсах, к тому же они не открыты для широкой публики.ItBit является известной биткойн-биржей, основанной в 2013 году. Это регулируемая биржа в США, предлагающая услуги по купле-продаже биткойнов институциональным инвесторам. ItBit для организаций – это компания полного комплекса финансовых услуг для организаций, торгующих биткойнами. Группа обслуживания институциональных клиентов биржи ItBit предоставляет организациям и активным трейдерам персонализированный сервис и поддержку. Itbit заявляет, что предлагает очень конкурентоспособные цены для внебиржевых операций, что делает её весьма привлекательной, учитывая, что при этом она является регулируемой биржей.Genesis трейдинговая компания для институциональных клиентов, предлагающая двустороннюю ликвидность для цифровых валют, включая биткойн и эфир. С сентября 2013 года, объём торгов Genesis достиг более 1 500 000 биткойнов (ВТС) на сумму более $600 млн., при этом было совершено более 6 000 сделок.Компания проводит сделки с минимальным объёмом от 25 биткойнов (на сумму не менее $22 000). Однако, средний размер сделки составляет около 375 биткойнов (на сумму около $300 000).В отличие от некоторых других внебиржевых компаний, финансовая деятельность компании Genesis регулируется государственными агентствами FINRA (Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов) и SEC (Государственная комиссия по ценным бумагам США). Компания Genesis также подала запрос на получение лицензии на торговлю цифровыми валютами «bitlicense» в штате Нью-Йорк. О компании многократно писали в прессе, хотя в течение 2016 года о них слышали немногие.Компания Cumberland mining предлагает конкурентные цены на покупку-продажу биткойнов для финансовых организаций – институциональных инвесторов. Также, она обеспечивает ликвидность для некоторых крупных традиционных бирж, торгующих биткойнами. На сайте компании размещено не так много информации о её деятельности, однако, ранее Coindesk опубликовал о ней статью, кроме того данная компания также являлась партнёром компании Tradeblock.Richfund был основан ещё в начале 2013 года группой сторонников биткойна. Фонд занимается майнинговыми операциями, обеспечением (подержанием) ликвидности биткойна, автоматизированными арбитражными сделками и внебиржевой торговлей. Richfund предоставляет услуги по внебиржевым торгам биткойнами в размере не менее 1 000-5 000 BTC в Китае, Корее, Камбодже, Гонконге и на Тайване.Если вы хотите использовать традиционные автоматизированные и регулируемые биткойн-биржи для покупки большого количества биткойнов, существует несколько подходящих для этих целей бирж.Coinbase на сегодня является одной из ведущих биткойн-компаний. Есть два варианта покупки большого количества биткойнов на Сoinbase.Coinbase кошелёк – если вы являетесь прошедшим проверку пользователем, то можете купить биткойны непосредственно у брокерской службы Coinbase на сумму до $50 000 в день (в некоторых штатах США вы можете поднять лимит до $100 000 в день). Хотя цена очень близка к рыночной, Coinbase возьмёт комиссию в размере 1% от суммы этих сделок, что очевидно относительно дорого.GDAX (Coinbase биржа) – биржа поддерживает объём торгов в размере около 4 000 биткойнов в день. Размещая заказ на покупку по рыночной цене, заказ немедленно отправляется на выполнение, а вы считаетесь маркет-тейкером и уплачиваете комиссию в размере от 0,10% до 0,25%. Когда вы размещаете заказ, который не соответствует текущей цене, то он помещается в книгу ордеров. Если другой клиент размещает заказ, который соответствует вашему, вы считаетесь маркет-мейкером, и ваша комиссия составит 0%. Однако, у GDAX более низкие суточные лимиты на покупку, чем аналогичные лимиты у брокерской службы компании Coinbase, так что здесь вы можете купить биткойнов на сумму менее $10 000 в день.Старейшая биткойн-биржа Bitstamp в настоящее время осуществляет торги биткойнами в размере 5 000 биткойнов в день. Комиссия при размещении депозита составляет 0,05%, кроме того, в зависимости от вашего объёма торгов вы платите комиссию за сделку в размере 0,25% -0,1%. При заведении фиата на биржу по системе SEPA, треёдер освобождается от уплаты комиссии за размещение депозита.(Лично я использую этот метод для покупки монет в больших объёмах)Основанная в 2011 году в Сан-Франциско биржа Kraken – крупнейшая биткойн-биржа по объёмам торгов в евро и по ликвидности, а также там торгуются пары с канадским долларом, долларом США, английским фунтом и японской йеной. По объёмам торгов биткойнами биржа Kraken аналогична Bitstamp, средний торгуемый объем там 5 000 биткойнов в день.Комиссионные биржи Kraken рассчитываются на основе модуля тейкер-мейкер, аналогично подходу биржи GDAX. Размер комиссии варьируется в пределах 0%-0,26% в зависимости от того, кем вы выступаете – маркет-мейкером или маркет-тейкером, соответственно.Со всей шумихой вокруг него, биткойн всё ещё находится на начальном этапе развития, и возможности его покупки в больших объёмах ограничены. Однако, вышеуказанные сервисы смогут предложить адекватное решение проблемы. Если есть возможность и ликвидность позволяет, я посоветовал бы работать с регулируемыми биржами (например, Bitstamp, Kraken, GDAX), отдавая им предпочтение перед внебиржевыми компаниями.

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