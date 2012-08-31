Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,325 Благодарностей: 515 КП: 0.372

Дилер из Венесуэлы продаёт машины Mercedes-Benz за биткоины по всему миру

Принятие биткоинов среди продавцов автомобилей продолжает рости в Венесуэле на фоне ограничений наличности. Продавцы в тех странах, где происходит девальвация валюты и есть дефицит наличных денег, начинают проникать на рынки других стран, используя биткоины для продажи местных товаров, которые можно доставлять по всему миру. Продавец машин Mercedes-Benz из Венесуэлы также занимается такой практикой.



Принятие и популярность Биткоина в Внесуэле растут, и это реальная альтернатива в стране с большими ограничениями на оборот наличных денег. В то время, как денежная единица Венесуэлы девальвирует, цена Биткоина выросла на 30%. Объем торговли биткоинами также постоянно растёт, последовательно достигая новых максимумов. По мере того, как продолжаются девальвация, инфляция и нехватка товаров, люди продолжают пользоваться чёрным рынком, и это помогает цене Биткоина взлететь ракетой.



Биткоин действует словно игровой чит-код, открывающий доступ к мировому рынку для стран, в которых ограничивают оборот наличных денег.



Продавцы находят альтернативные способы реализации своих товаров, вне зависимости от того, новые они или бывшие в употреблении. Так же поступает один частный продавец автомобилей, Жубер Лопес, который познакомился с Биткоином в сентябре 2014 года. С тех пор, как Лопес начал подавать свою коллекцию классических купе Mercedes-Benz за биткоины, он стал примером для других продавцов машин и автомобильных дилеров.



В настоящий момент его цель — рассказать о Биткоине другим владельцам, покупателям и продавцам машин Mercedes-Benz.



Частная коллекция Лопеса, который коллекционирует классические купе Mercedes-Benz включает 1972 250 C W114.021 (5 BTC), 1983 500 SEC W126.044 (10 BTC), и 1992 SL 300 24V R129 (15 BTC), и все они продаются за Биткоины (BTC). Цитата: «Модель 1983 500 SEC уже продана за 9.5 BTC местному покупателю из Венесуэлы, который также коллекционирует автомобили Mercedes-Benz. Что же касается остальных машин, то возможна их продажа как за фиатные деньги, так и за BTC»,



Лопес готов продавать автомобили не только у себя в стране. Он планирует добраться до потенциальных покупателей через вебмайт в Интернет. Цитата: «Я собираюсь действовать онлайн с помощью вебсайта www.BitcoinBenz.com.ve, ориентированного на пользователей по всему миру. Если это уже работает с моими автомобилями, то я могу расширить свой бизнес за счёт продаж машин других людей, а позже начать предлагать автомобили и других классических брендов. До сих пор автомобили приобретали только известные местные коллекционеры.» Цитата: «Кроме того, развивается мой собственный сайт, на котором показаны автомобили и приведена контрактная информация. Машины из списка будут доступны для любого человека в мире. Я на самом деле думаю, что рынок подержанных автомобилей и особенно предложения классических коллекционных моделей значительно выиграют от использования Биткоина»,



Частный продавец автомобилей, Жубер Лопес, который познакомился с Биткоином в сентябре 2014 года. Биткоин приобретает популярность среди продавцов таких престижных автомобилей, как Ламборджини и Tesla. Биткоин приобретает популярность и особенно в Венесуэле, так как национальная валюта здесь падает. И уже сейчас торговля за биткоины становится альтернативой торговле за USD.



Цитата: «Вы можете найти местную версию аукциона eBay (mercadolibre.com.ve), и увидеть, что многие продавцы предлагают товары именно за биткоины. До сих пор цифровая валюта больше отновилась к трейдингу и инвестированию, чем к покупке товаров и оплате счетов. Однако я точно знаю, что могу помочь с использованием биткоинов на рынке бывших в употреблении автомобилей, так как 90% ввозятся из-за рубежа, а местное автопроизводство практически на нуле. Импорт новых авто тоже очень дорогой из-а высокого обменного курса USD»,



В то время, как принятие биткоинов среди продавцов подержанных автомобилей растёт, не отстают и продавцы новых авто. Продаются как Ламборджини и Tesla, так и машины попроще. Цена электромобиля Tesla Model S в Великобритании начинается с £49 000, это примерно 81 биткоин. В американском Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, California, можно купить Ламборджини за биткоины. Компания Carcity в канадском городе Оттава принимает биткоины в уплату за новые автомобили. И всё больше сайтов, на которых предлагают новые и подержанные авто, появляется опция оплаты в биткоинах.



Девальвация денежной единицы Венесуэлы выдвигает Биткоин на передний план



Жители Венесуэлы прибегают к альтернативным вариантам из-за девальвации национальной валюты, и криптовалюта Биткоин приходится им как нельзя кстати.



Цитата: «Да, определённо, люди, которые понмают в экономике и обладают некоторым капиталом, покупают биткоины, и я могу объяснить вам причину этого на следующем примере. В октябре 2015 года вы могли купить 1 BTC за 250 USD (при обменном курсе 1.000 боливаров (VEF) за 1 USD, таким образом, 250.000 VEF= 1 BTC, а 1 год спустя 1 USD = 2.000 VEF так что если даже BTC остановится на 250 USD, то ваши 250.000 удвоятся! Мы знаем это очень хорошо, потому что сегодняшняя цена 700 USD, и это 1.400.000 VEF! Поэтому Венесуэла просто обожает Биткоин»,



Так как наличных денег в Венесуэле дефицит, Биткоин становится популярной альтернативой, и среда для оборота криптовалют возникает вне зависимости от повышения инвестиционной стоимости Биткоина.



Лопес соглашается: Цитата: «Да, наличных дефицит, потому что они практически покинули кошельки людей. Всё становится дико дорогим, а правительство не обращает на это внимания. Мы были очень богатой страной, однако эти мошенники всё испортили. Вы должны носить с собой пачки денег, чтобы купить что-либо, и даже система использования для расчётов банковских карт, и та разрушается. В нашей стране нужно больше использовать Биткоин, с чем я и стараюсь помочь.» Продажа машин за биткоины это быстро, безопасно и прозрачно



Что же касается самого процесса продажи автомобилей за биткоины, Лопес утверждаёт, что до сих пор всё было гладко и относительно беспроблемно, приводя пример одного из своих покупателей.



Цитата: «Всё происходит быстро и аккуратно. Покупатель был майнером биткоинов, и он переслал деньги на наш кошелёк сразу после осмотра автомобиля. Он живёт в том же районе, что и я, так что нам было удобно встретиться. Для юридического оформления сделки мы пошли к нотариусу и покупатель просто получил все права на автомобиль!»



Продавцы, покупатели и посредники благодаря этому полностью контролируют процесс. Лопес, продавец классических купе Mercedes-Benz, верит, что цифровая валюта Биткоин станет популярной во всём мире. Цитата: «Это быстро, прозрачно, надёжно, комфортно, приватно, ново, современно, безопасно, интересно, приятно, стильно и не только.»

Источник Принятие биткоинов среди продавцов автомобилей продолжает рости в Венесуэле на фоне ограничений наличности. Продавцы в тех странах, где происходит девальвация валюты и есть дефицит наличных денег, начинают проникать на рынки других стран, используя биткоины для продажи местных товаров, которые можно доставлять по всему миру. Продавец машин Mercedes-Benz из Венесуэлы также занимается такой практикой.Принятие и популярность Биткоина в Внесуэле растут, и это реальная альтернатива в стране с большими ограничениями на оборот наличных денег. В то время, как денежная единица Венесуэлы девальвирует, цена Биткоина выросла на 30%. Объем торговли биткоинами также постоянно растёт, последовательно достигая новых максимумов. По мере того, как продолжаются девальвация, инфляция и нехватка товаров, люди продолжают пользоваться чёрным рынком, и это помогает цене Биткоина взлететь ракетой.Продавцы находят альтернативные способы реализации своих товаров, вне зависимости от того, новые они или бывшие в употреблении. Так же поступает один частный продавец автомобилей, Жубер Лопес, который познакомился с Биткоином в сентябре 2014 года. С тех пор, как Лопес начал подавать свою коллекцию классических купе Mercedes-Benz за биткоины, он стал примером для других продавцов машин и автомобильных дилеров.Частная коллекция Лопеса, который коллекционирует классические купе Mercedes-Benz включает 1972 250 C W114.021 (5 BTC), 1983 500 SEC W126.044 (10 BTC), и 1992 SL 300 24V R129 (15 BTC), и все они продаются за Биткоины (BTC).объясняет Лопес.Лопес готов продавать автомобили не только у себя в стране. Он планирует добраться до потенциальных покупателей через вебмайт в Интернет.Он уже начинает размещать свои объявления онлайн, в том числе на CoinIdol.com с его международной аудиторией.объясняет Лопес.Частный продавец автомобилей, Жубер Лопес, который познакомился с Биткоином в сентябре 2014 года. Биткоин приобретает популярность среди продавцов таких престижных автомобилей, как Ламборджини и Tesla. Биткоин приобретает популярность и особенно в Венесуэле, так как национальная валюта здесь падает. И уже сейчас торговля за биткоины становится альтернативой торговле за USD.рассказывает Лопес.В то время, как принятие биткоинов среди продавцов подержанных автомобилей растёт, не отстают и продавцы новых авто. Продаются как Ламборджини и Tesla, так и машины попроще. Цена электромобиля Tesla Model S в Великобритании начинается с £49 000, это примерно 81 биткоин. В американском Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, California, можно купить Ламборджини за биткоины. Компания Carcity в канадском городе Оттава принимает биткоины в уплату за новые автомобили. И всё больше сайтов, на которых предлагают новые и подержанные авто, появляется опция оплаты в биткоинах.Жители Венесуэлы прибегают к альтернативным вариантам из-за девальвации национальной валюты, и криптовалюта Биткоин приходится им как нельзя кстати.добавил Лопес.Так как наличных денег в Венесуэле дефицит, Биткоин становится популярной альтернативой, и среда для оборота криптовалют возникает вне зависимости от повышения инвестиционной стоимости Биткоина.Лопес соглашается:Что же касается самого процесса продажи автомобилей за биткоины, Лопес утверждаёт, что до сих пор всё было гладко и относительно беспроблемно, приводя пример одного из своих покупателей.Биткоин это метод транзакций, который полагается на запись в блокчейн и очень отличается от использования наличных денег или выпуска чеков, так как здесь нет третьей стороны, такой, как банк.Продавцы, покупатели и посредники благодаря этому полностью контролируют процесс. Лопес, продавец классических купе Mercedes-Benz, верит, что цифровая валюта Биткоин станет популярной во всём мире.

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