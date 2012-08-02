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Банки следят за сотрудниками в социальных сетях

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Старый Сегодня, 15:50
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 44
Благодарностей: 5
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Банки следят за сотрудниками в социальных сетях
Банки просматривают ваши страницы в социальных медиа. 5 практичных советов, чего нужно избегать, чтобы построить карьеру в области финансов.

Если у вас был отличный вечер, стоит дважды подумать перед тем, как отправлять откровенные детали на Facebook и Instagram. Особенно, если вы хотите работать в сфере финансов.

Банки и хедж-фонды все чаще проверяют страницы потенциальных работников в соц. сетях, чтобы увидеть, насколько они ответственные и здравомыслящие.

Инвесторы применяют те же методы, чтобы решить, кто будет управлять их деньгами. Они часто проверяют личности на конкретные черты характера и смотрят психологический профиль, прежде чем доверить человеку свое богатство.

Проверку осуществляют специализированные фирмы. Одна из таких компаний базируется в Нью-Йорке, создана бывшим агентом ФБР. Создатель рассказал о самых больших проблемах, которые отталкивают от человека.

"Мы проверяем социальные сети потенциальных управляющих или менеджеров на наличие комментарием и фотографий, которые работодатели считают неприятными", — сообщает старший вице-президент Жоэль Скотт.

Такие сайты, как Фейсбук, Твиттер и Инстаграм представляют собой огромное хранилище информации о частных лицах. Именно на эти данные и смотрят компании, перед принятием корпоративного решения.

1. Употребление наркотиков — "Вы были бы в шоке, если узнали, сколько руководителей показывают свои незаконные пристрастия в соц. сетях" - говорит Скотт.



Один из самых громких скандалов Великобритании связан с бывшим исполнительным директором кооперативного бака Пола Флаферса, которого застукали при передаче £ 300 наличными за кристаллический метамфетамин и кетамин в 2013 году.

2. Неприличности — "Это полностью легально, но некоторое поведение смущает работодателей, и они стараются избегать любых таких проявлений"



Крупные банки расценивают непристойное поведение как фактор риска. В прошлом году, стенограмма текстовых сообщений между бывшими продавцами Goldman Sachs и предполагаемой проституткой появилась в судебном деле между Libyan Investment Authority и банком США, что пошатнуло репутацию банка.

3. Резкое мнение - "Люди забывают, что выражая мнение в Фейсбуке или Твиттере о политиках, они ставят потенциального работодателя в неловкое положение. Чаще всего, они пропустят вашу анкету и посмотрят в сторону других квалифицированных кандидатов"



4. Поощрение или поддержка групп террористов "Будучи связанным с такой группой, работник становится криптонитом для работодателя"



Финансовые компании рассматривают потенциального кандидата только исходя из его таланта и умения. Но экстремистский фон может вызвать определенные проблемы.

5. Обманы и ложь - "Есть люди, которые хвастаются обманом в покере, или еще хуже - обманом жены/мужа. Да, работодатели не собираются смотреть на твою выгоду"




Культура и поведение стали одним из ключевых направлений для регулирования в банках, после скандала с манипуляциями Libor. Поэтому нарушителям правил будет сложно получить работу в сфере финансов.

Перевод специально для mmgp.ru
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Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 15:53
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,700
Благодарностей: 6,174
КП: 0.209

награды Волшебный горшочек 
Re: Банки следят за сотрудниками в социальных сетях
И не только банки, полиция к примеру тоже ловят через соц сети, очень удобно
__________________
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moskva на форуме  
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