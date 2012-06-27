Житель США заработал $1,3 млн при покупке дома за биткоин

Житель Калифорнии, оплативший сделку по покупке дома биткоинами, заработал $1,3 млн на резком скачке курса криптовалюты. Об этом сообщает Bloomberg.
Как стало известно, некоторое время назад процессинговый сервис Bitpay получил от одного из калифорнийских агентств недвижимости запрос о сопровождении сделки по продаже дома, в которой покупатель изъявил желание оплатить необходимую сумму биткоинами.
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«Риелторы не знали, как им поступить в такой ситуации и они обратились к нам за помощью. Наша компания пояснила все детали сделки и помогла организовать транзакцию», —
рассказал ССО Bitpay Сонни Сингх.
Когда были инициированы все необходимые процедуры оплаты, цена биткоина составляла около $750, но в момент ее окончания курс вырос до отметки $1000.
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«Стоимость дома составляла $4 млн, и из-за резкого скачка курса биткоина покупатель получил дополнительно $1,3 млн. За эти деньги он смог купить себе автомобиль марки Ламборджини. Таким образом, он не только сэкономил при покупке дома, но и фактически бесплатно получил дорогой автомобиль»”, —
заявил Сонни Сингх.
Отметим, что это не единственный пример покупки недвижимости за криптовалюту. Так, на популярном екатеринбургском портале E1.RU обнаружены как минимум две квартиры, приобрести которые, помимо традиционных способов, можно и за биткоины.