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Житель США заработал $1,3 млн при покупке дома за биткоин

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Старый Сегодня, 15:49
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
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Житель США заработал $1,3 млн при покупке дома за биткоин
Житель Калифорнии, оплативший сделку по покупке дома биткоинами, заработал $1,3 млн на резком скачке курса криптовалюты. Об этом сообщает Bloomberg.


Как стало известно, некоторое время назад процессинговый сервис Bitpay получил от одного из калифорнийских агентств недвижимости запрос о сопровождении сделки по продаже дома, в которой покупатель изъявил желание оплатить необходимую сумму биткоинами.


Цитата:
«Риелторы не знали, как им поступить в такой ситуации и они обратились к нам за помощью. Наша компания пояснила все детали сделки и помогла организовать транзакцию», —
рассказал ССО Bitpay Сонни Сингх.

Когда были инициированы все необходимые процедуры оплаты, цена биткоина составляла около $750, но в момент ее окончания курс вырос до отметки $1000.

Цитата:
«Стоимость дома составляла $4 млн, и из-за резкого скачка курса биткоина покупатель получил дополнительно $1,3 млн. За эти деньги он смог купить себе автомобиль марки Ламборджини. Таким образом, он не только сэкономил при покупке дома, но и фактически бесплатно получил дорогой автомобиль»”, —
заявил Сонни Сингх.

Отметим, что это не единственный пример покупки недвижимости за криптовалюту. Так, на популярном екатеринбургском портале E1.RU обнаружены как минимум две квартиры, приобрести которые, помимо традиционных способов, можно и за биткоины.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 16:24
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 5,683
Благодарностей: 8,705
КП: 0.206
Re: Житель США заработал $1,3 млн при покупке дома за биткоин
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Так, на популярном екатеринбургском портале E1.RU обнаружены как минимум две квартиры, приобрести которые, помимо традиционных способов, можно и за биткоины.
Ну и зря они выложили это в свободный доступ, могут примять их и повязать, потому что оплачивать в стране можно только рублями. Тем более крипта у нас фиг пойми какой статус имеет, могут приписать еще и пользование суррогатными деньгами.
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axiomist на форуме  
Старый Сегодня, 16:31
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 823
Благодарностей: 61
КП: 0.070
Re: Житель США заработал $1,3 млн при покупке дома за биткоин
Сейчас начитаются новостей и потом все захотят в биткоинах продавать свою недвижимость. Еще и день будут подбирать, когда ожидается скачок.
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forfor на форуме  
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