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Расходы Германии, связанные с беженцами, в 2017 году превысят 21 млрд евро

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Расходы Германии, связанные с беженцами, в 2017 году превысят 21 млрд евро



Минфин ФРГ 27 января опубликовал ежемесячный отчет, согласно которому расходы государства, связанные с приемом беженцев с Ближнего Востока, в 2016 году составили 21,7 миллиардов евро. Почти столько же (21,3 млрд евро) планируется потратить на эти нужды в 2017 году. Треть от этой суммы предназначается для устранения причин, вынуждающих беженцев покидать территорию своих государств. На деле это обычно означает оказание экономической помощи проблемным странам. Кроме того, почти полтора миллиарда будет потрачено на бюрократические процедуры, связанные с регистрацией и размещением мигрантов. Также 2,7 млрд заложено в бюджете на их интеграцию.

Следует отметить, что в 2016 году по сравнению с предыдущим годом приток беженцев в ФРГ сократился примерно в три раза. За 12 месяцев было подано 305 тыс. соответствующих заявлений.

По материалам tass.ru
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