Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,484 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

МВФ предлагает снизить долг Греции

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:43
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,325
Благодарностей: 515
КП: 0.372
МВФ предлагает снизить долг Греции
Сейчас госдолг Греции составляет около 320 миллиардов евро.



Международный валютный фонд (МВФ) считает греческий госдолг "крайне неустойчивым" и высказывается за его существенное снижение, пишет газета "Катимерини" со ссылкой на доклад, который будет представлен Исполнительному совету 6 февраля.

Сейчас госдолг Греции составляет около 320 миллиардов евро, это более 181% ее ВВП. МВФ учел краткосрочные меры по облегчению бремени задолженности, одобренные Еврогруппой в декабре, но считает, что этого недостаточно, сообщает газета. Фонд подчеркивает, что даже если Греция проведет все реформы, она не сможет через развитие избавиться от своих проблем. Требуется существенное облегчение задолженности со стороны европейских партнеров, чтобы долг мог стать "жизнеспособным", излагает издание тезисы доклада.

Цитата:
"Анализ МВФ основан на более низких оценках роста в Греции, которые на 0,5 процентного пункта ВВП ниже, чем оценки европейских институтов, а также на первичном профиците в 1,5% ВВП в 2018 году и далее. Как говорится в отчете, вместо дальнейшего облегчения долгового бремени (европейцы) предлагают оптимистические прогнозы роста и первичного профицита", —
пишет издание. Со своей стороны, МВФ подчеркивает необходимость значительно большего облегчения бремени задолженности, продление льготного периода и отсрочки платежей процентов до 2040 года, продление европейских кредитов до 2070 года и снижение ставки кредитов EFSF и ESM до уровня менее чем 1,5% на период 30 лет.

При таком решении валовые потребности в финансировании сохранятся в пределах 15-20% от ВВП, что считается жизнеспособным, пишет газета. Даже с учетом этих мер, однако, по оценкам МВФ, динамика долга будет оставаться чрезвычайно чувствительной. По пессимистическому сценарию МВФ, первичный профицит будет ограничен 1% ВВП, и тогда устойчивость долга будет снова под вопросом. В таком случае процентные ставки по кредитам EFSF и ESM должны быть сведены практически к нулю, к 0,25% на 30 лет.

МВФ подчеркивает, что государственные расходы на обслуживание долга станут очень большими в долгосрочной перспективе, так как "Греция не сможет заменить кредитование по очень низким ставкам, полученное от официального сектора, на кредитование со стороны рынка" по цене, которая позволит сохранить долг устойчивым. МВФ полагает, что принимаемые решения обеспечивают лишь временное облегчение госдолга, но не ведут к снижению задолженности в перспективе до 2060, говорится в анализе фонда.

В базовом сценарии МВФ греческий долг, как ожидается, достигнет 170% ВВП к 2020 году и 164% ВВП к 2022 году, а затем будет расти до 275% ВВП к 2060 году. Соответственно, потребности в кредитовании Греции вырастут до 15% ВВП в 2024 году и 20% ВВП к 2031 году, достигнув 33% к 2040 году и 62% ВВП к 2060 году, говорится в докладе. МВФ требует принятия мер, которые будут реализовываться и после завершения третьей программы помощи в 2018 году.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ради экономии Роспотребнадзор предлагает снизить температуру горячей воды на 10 град dengov Новости в мире финансов и инвестиций 116 11.01.2017 15:05
Минпромторг предлагает снизить цену на водку до 100 рублей за бутылку tigr Новости в мире финансов и инвестиций 109 19.10.2016 23:06
Таможенная служба России предлагает снизить лимит на посылки с 1000 евро до 22 Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 16 22.05.2016 01:46
Госминистр Греции предлагает решить проблему госдолга без МВФ VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.06.2015 19:21
ФАС предлагает временно снизить импортные пошлины на овощи и фрукты, попавшие под сан O.Andru Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.02.2015 12:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Katerina81
Инвестиции в нежилую недвижимость Европы увеличились на 20%
От Katerina81 в разделе «Недвижимость»
Аватара нет
Всем привет
От Vasilevskaya Nastya в разделе «Россияне»
Аватара нет
Важное постановление Пленумов ВС и ВАС по практике о защите права собственности
От Семен Семеныч в разделе «Юридические вопросы»
Аватар Анна Чернобай
Чистая прибыль Amazon выросла в 39 раз
От Анна Чернобай в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Roma483
SFG Invest - sfg-invest.ru
От Roma483 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Monitorer
cherryrace.com - рефбек 50%
От Monitorer в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube