Utbs - utbs.ws

Компания UTBS
предлагает высокодоходный вид заработка - торговлю на бинарных опционах.
Выгодным отличием бинарных опционов от классической торговли на рынке Форекс является простота и понятность бинаров, благодаря чему можно куда лучше спрогнозировать свою прибыль, а обилие видов бинарных опционов позволит каждому найти бинар по своему вкусу.
На проекте UTBS
есть три вида бинарных опционов: консервативный, агрессивный, коридор.
Коэффициенты по опционам:
- Консервативный — ↑ 1.5782 ↓ 1.7218 (плавающие коэффициенты)
- Агрессивный — 4.5
- В коридоре — 1.05
Подробнее о видах опционов
Консервативный. В данном виде опциона вам нужно спрогнозировать курс BTC к USD - будет ли он выше или ниже текущего. В случае верного прогноза на повышение ваша ставка умножается на 1.5782, на понижение - 1.7218 (плавающие коэффициенты)
Агрессивный. Отлично подойдёт для амбициозных уверенных в себе людей, которые внимательно следят за курсом биткоина к американскому доллару, так как здесь нужно спрогнозировать существенно ли снизиться или существенно повысится стоимость BTC к USD. При верном прогнозе (будь то на повышение или понижение курсав рамках предложенных проектом) ваши средства умножаются на 4.5
Коридор. Третий вид опциона, предлагаемых данной компанией. Теперь вам нужно предугадать - удержиться ли курс биткоина к американскому доллару в рамках предложенного коридора.
Срок исполнения ордера: по выбору клиента от 1 до 24 часов
Преимущества:
- Цена на bitcoin идентична курсу биржи BitStamp
- Для подтверждения оплаты нужно 1 подтверждение.
- Минимальная ставка: 0.001 BTC
- Максимальная ставка:1 BTC
- Автоматическая выплата выигрышей.
- Компания работает с 2002 года
Опцион и цена по нему фиксируется в момент получения оплаты.
Если ваш опцион выиграл, а транзакция(ставка) к моменту истечения опциона ещё не получила 1 подтверждение, то выплату нужно заказать в ручном режиме, обратившись к консультанту в чат.
Успешных и прибыльных вам сделок!
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