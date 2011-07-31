Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Utbs - utbs.ws

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Обсуждение компаний, предоставляющих в качестве торгового инструмента бинарные опционы.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:55
#1
Любитель
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 1,446
Благодарностей: 63
КП: 0.206
Utbs - utbs.ws
Компания UTBS предлагает высокодоходный вид заработка - торговлю на бинарных опционах.

Выгодным отличием бинарных опционов от классической торговли на рынке Форекс является простота и понятность бинаров, благодаря чему можно куда лучше спрогнозировать свою прибыль, а обилие видов бинарных опционов позволит каждому найти бинар по своему вкусу.

На проекте UTBS есть три вида бинарных опционов: консервативный, агрессивный, коридор.

Коэффициенты по опционам:
  • Консервативный — ↑ 1.5782 ↓ 1.7218 (плавающие коэффициенты)
  • Агрессивный — 4.5
  • В коридоре — 1.05

Подробнее о видах опционов
Консервативный. В данном виде опциона вам нужно спрогнозировать курс BTC к USD - будет ли он выше или ниже текущего. В случае верного прогноза на повышение ваша ставка умножается на 1.5782, на понижение - 1.7218 (плавающие коэффициенты)

Агрессивный. Отлично подойдёт для амбициозных уверенных в себе людей, которые внимательно следят за курсом биткоина к американскому доллару, так как здесь нужно спрогнозировать существенно ли снизиться или существенно повысится стоимость BTC к USD. При верном прогнозе (будь то на повышение или понижение курсав рамках предложенных проектом) ваши средства умножаются на 4.5

Коридор. Третий вид опциона, предлагаемых данной компанией. Теперь вам нужно предугадать - удержиться ли курс биткоина к американскому доллару в рамках предложенного коридора.


Срок исполнения ордера: по выбору клиента от 1 до 24 часов

Преимущества:
  • Цена на bitcoin идентична курсу биржи BitStamp
  • Для подтверждения оплаты нужно 1 подтверждение.
  • Минимальная ставка: 0.001 BTC
  • Максимальная ставка:1 BTC
  • Автоматическая выплата выигрышей.
  • Компания работает с 2002 года

Опцион и цена по нему фиксируется в момент получения оплаты.
Если ваш опцион выиграл, а транзакция(ставка) к моменту истечения опциона ещё не получила 1 подтверждение, то выплату нужно заказать в ручном режиме, обратившись к консультанту в чат.

Успешных и прибыльных вам сделок!

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Лучший заработок на каптче
Лучшие бинарные опцины с BTC
Последний раз редактировалось Anton-writer; Сегодня в 15:08.
Anton-writer на форуме  
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Метки
бинарные опционы, брокер, торговля биткоин
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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