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Стартап GreenSync привлёк $8,7 млн в проект по подключению "чистой энергии" к сетям

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Стартап GreenSync привлёк $8,7 млн в проект по подключению "чистой энергии" к сетям


Стартап ГринСинк (GreenSync) расположенный в Мельбурне (Австралия) привлёк $8,7 млн финансирования в серии В для продвижения своей технологии на международные рынки, включая Юго-Восточную Азию. Финансирование поступило от компании Clean Energy Finance Corporation, которая находится под контролем правительства Австралии, а также от компании Southern Cross Venture Partners, которая частично принадлежит венчурной компании SoftBank China.

Компания ГринСинк использует своё программное обеспечение и алгоритмы, которые они называют "smart control /интеллектуальное управление" для того чтобы подключить возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветряная энергия, а также системы хранения энергии в единую энергетическую систему. При этом их программное обеспечение ставится поверх обычного ПО энергетической сети и данное ПО ГринСинка принимает на себя функции диспетчера всех остальных энергетических компаний, одномоментно предоставляя потребителям доступ к конкретному поставщику тока.

Нужно сказать, что современные электрические сети могут вбирать в себя только 20% подаваемых в них источников возобновляемой энергии, так как есть опасения в надежности таких поставок энергии (например, солнце перестает светить в определенные часы, а ветер перестает дуть). Таким образом, то что делает ГринСинк, то он с помощью своего ПО равномерно распределяет нагрузки от разных источников энергии и они могут быть как возобновляемые, так и ранее где-то уже сохраненные или это будут просто традиционные источники - система интегрирует каждого поставщика энергии, чтобы получить общий обзор нагрузок. Кроме того, у этого ПО имеется функция аналитического прогноза, которая способна отслеживать такие факторы как: погода и часы пиковых нагрузок в системе, что позволяет возобновляемой энергии поступать в энергосеть более стабильно и в конечном итоге дает возможность сетевым компаниям увеличить подключение к себе возобновляемых источников энергии до 80%.

"Управляя нагрузками электрических сетей, наша технология позволяет координировать использование возобновляемых и ранее сохраненных источников энергии, а когда необходимо, то и обычных энергетических ресурсов - гарантируя при этом надежный, чистый и доступный поток электроэнергии," - говорит основатель и генеральный директор компании г-н Фил Блайт (Phil Blythe) и при этом добавляет: "Мы являемся тем ключевым игроком, который помогает создать децентрализованную экономию электроэнергии".

Компания ГринСинк работает на всём энергетическом спектре - начиная от передающих и распределительных электро компаний и заканчивая как крупными промышленными компаниями, так и жилыми районами городов. В Австралии этот стартап сотрудничает с более 50% энергетическими компаниями в этой стране. Их последний проект касается подключения к сети возобновляемых источников энергии от домохозяйств и коммерческих структур расположенных на полуострове Морнингтон, что позволяет пока отложить многомиллионные инвестиции в подключение от местного поставщика электроэнергии.

Фил утверждает, что они собираются потратить полученные средства для своего дальнейшего продвижения на рынке Австралии и для выхода на новые энергетические рынки стран Юго-Восточной Азии, что особенно важно после недавнего открытия их офиса в Сингапуре. Также планируется запустить пилотные проекты в США и в странах Европы.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/588b1e2b5fa1f
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