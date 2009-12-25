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3 самых крупных комиссии в истории Биткойна

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Старый Сегодня, 14:53
#1
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Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
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3 самых крупных комиссии в истории Биткойна

Всякий раз, пересылая биткойны, отправитель прикрепляет к транзакции комиссию, чтобы она получила подтверждения сети. За последние несколько лет, в сети было зафиксировано несколько транзакций с ошибками в сумме комиссионных. К счастью, большинство из них вернули владельцам, частично или полностью.

3) В 2014 один биткойн-пoльзователь ошибочно отправил транзакцию с комиссией в размере 30 BTC. К сожалению, изменить ничего уже было нельзя. Комиссия досталась майнинг-пулу BTCGuild, которая частично вернула ее владельцу (7,5 BTC, что все же лучше, чем ничего)

2) Когда в сеть транслируется транзакция с комиссией, в размере 200 BTC, становится понятно, что что-то пошло не так. Эта комиссия досталась пулу ASICMINER. Несмотря на то, что у держателя счета в кошельке было более 10 000 биткойнов, столь высокая комиссия вызвала много вопросов. По прочим движениям биткойнов, отправленных щедрым пользователем, читатели Reddit предположили, что эти операции связаны с отмыванием денег, впрочем, никаких доказательств этой версии, естественно, нет.

1)Недавно в блоке block #409,008 была обнаружена транзакция, отправленная с комиссией в размере 291,241 BTC — ее подхватил майнинг пул BitClub. На этот раз,ее нашел один майнер, а не весь распределенный пул, и BitClub решил вернуть комиссию пользователю, если он сможет доказать, что имеет доступ к кошельку, с которого отправлена транзакция. К сожалению, первое расследование выявило, что транзакция прошла через биткойн-миксер, что сделало возврат невозможным.

Источник: The Merkle
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Метки
биткоин, комиссия, сеть
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