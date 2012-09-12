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Кибермошенники украли с карточек украинцев 339 млн грн
Сумма снятых кибермошенниками средств с электронных платежных карт украинцев в прошлом году по сравнению с 2015 годом увеличилась в 4 раза – до 339,13 млн грн.
Об этом сообщила заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Олеся Данильченко.
“Совокупный доход мошенников в 2016 году увеличился в 4 раза – до 339,13 млн грн. В 2015 году эта сумма составляла 84,36 млн грн”, – сказала она.
Госпожа Данильченко отметила, что чаще всего киберпреступники используют такой вид мошенничества, как “вишинг” – звонки клиентам банков с целью выманивания реквизитов платежных карт, необходимых для проведения операций без использования самой карты.
“Наблюдается общая тенденция – по “вишингу” суммы потерь клиентов банков всегда больше, чем суммы потерь от мошенничества в Интернете”, – добавила она.
Согласно данным исследования ЕМА, в 2016 году сумма снятых кибермошенниками средств от незаконных операций “вишинга” по сравнению с 2015 годом выросла в 5 раз – до 275,45 млн грн.
Кроме того, сумма потерь пользователей банковских карт от мошеннических операций в Интернете по результатам 2016 года увеличилась в 2 раза – до 63,68 млн грн.
Заместитель директора ассоциации ЕМА подчеркнула, что совокупный доход мошенников растет с каждым годом, и отметила, что усилия ассоциации и каждого отдельного банка не дадут положительного результата без борьбы с киберпреступностью.
Также, по ее словам, в последние годы в Украине наблюдается уменьшение количества случаев компрометации данных банковских карт – раскрытия реквизитов карты третьими лицами с использованием различных методов.
Согласно данным ЕМА, в 2014 году было зафиксировано 215 таких случаев, в 2015-м – 99, а в 2016 году – 71 случай установления различных устройств на банкоматах для компрометации данных.
“Конечно, появляются различные модификации оборудования, мошенники совершенствуют свои методы работы, но все-таки тенденция идет к уменьшению количества подобных случаев”, – пояснила Олеся Данильченко.
По материалам УНИАН